Астрологи вирахували головних щасливчиків жовтня 2022 серед знаків Зодіаку

Лев

Для знака Лева в жовтні буде багато пристрастей. З планетою Венерою в знаку Терезів їхні стосунки будуть легшими, а спілкування - багатшим і насиченішим.

Професійна сфера також буде привілейованою у жовтні. Знак Вогню зможе продемонструвати свої численні таланти і привернути увагу дуже впливової людини. За підтримки зірок Лев нарешті зможе структурувати свої дії та почати великий проект. У вас з'являться шанси на підвищення чи надбавку до зарплати.

Діва

Місяць буде насичений радісними новинами для знака Діва. Ви можете дізнатися про радісну подію: підписання нового контракту, вагітність або будівництво нового будинку. Самотня Діва нарешті зможе зустріти кохання - люблячу людину, яка чудово розуміє її потреби.

З професійного боку повний місяць запрошує знак Діви прийняти нові виклики. Вона зможе самоствердитися і піти на ризик, який виявиться плідним. До кінця місяця всі старання Діви будуть винагороджені і їй обіцяють велике кар'єрне зростання.

Стрілець

Цей знак Зодіаку є одним із найпривілейованіших знаків зодіаку в жовтні. Венера в Терезах буде сприятливою для любові і романтики. Одиноких Стрільців чекають несподівані зустрічі, а Стрільці у парі нарешті зможуть здійснити амбітний проект. Це може бути рішення про шлюб, план вагітності або переїзд.

Що стосується фінансового аспекту, то до кінця місяця очікуються значні грошові надходження. Таким чином, Стрілець зможе порадіти своїм численним професійним досягненням і повеселитися в компанії дорогих йому людей.

Риби

Жовтень пропонує знаку Риби цікаві грошові надходження. Цей знак Води нарешті зможе знайти роботу своєї мрії в мистецькому секторі чи аудіовізуальній сфері. Тоді заробітна плата, яку вам запропонують, перевершить усі ваші очікування та підвищить його мотивацію. Сонце в Скорпіоні в останній тиждень жовтня гарантує вам додаткові переваги і ідеальний фінансовий баланс.

Венера в Терезах надихатиме вас на всі хороші ідеї, щоб знову розпалити вогонь і порадувати свою другу половинку. Самотнім Рибам неможливо буде утриматися від любовних пригод.