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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекають кармічні зустрічі та виклики в ці дні

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Неділя 30 січня 2022 05:39
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекають кармічні зустрічі та виклики в ці дні Колаж РБК-Україна: гороскоп 2022
Автор: Володимир Костирін

Гороскоп на кінець січня - початок лютого 2022 року виокремлює деякі знаки Зодіаку, перед якими в цей період можуть встати нові виклики, труднощі та проблеми, що вимагають оперативної та зваженої реакції, причому як в діловій і фінансовій, так і у сферах здоров'я і стосунків.

Про це пише SlovoFraza.

Близнюки

У Близнюків в останні дні січня і на першому тижні лютого в житті може з'явитися людина, яка пов'язана з ними кармою. Є ймовірність, що така зустріч стане своєрідним покаранням за допущені в минулому помилки, проте можливо, що людина зіграє для представників цього знака Зодіаку важливу роль і в позитивному плані, принісши щастя та кохання. Астрологи рекомендують в цей період Близнюкам бути максимально об'єктивними в аналізі реального стану справ, що допоможе не допустити серйозних помилок в роботі та сфері бізнесу.

Лев

У Левів в період з 31 січня по 6 лютого буде можливість налагодити стан справ, якщо в минулі дні здавалося, що багато чого йде шкереберть. Але тут для досягнення ефекту в справах кар'єри та фінансів, і в любовній сфері, знадобиться холоднокровність і спокій - не потрібно приймати рішення на гарячу голову, імпульсивно, інакше можна значно погіршити стан справ. Також в цей час не бажано вирушати в далекі поїздки.

Діва

Через свою щирість Діви на майбутньому тижні можуть нажити собі проблеми, зруйнувати навіть міцні стосунки і дружбу. Астрологи зауважують, що дійсно важливо вміти зізнаватися в почуттях, але настійно закликають робити це обережніше, адже часом слова можуть бути сильнішими за вчинки. Також експерти рекомендують представникам цього знака зодіакального кола нічого не втрачати в ці дні, оскільки втрачене на початку лютого може не повернутися до Дів уже ніколи.

Водолій

Для Водоліїв початок тижня буде вельми непростим, попереджають астрологи. За їхніми словами, при труднощах і нових викликах важливо дослухатися власної інтуїції, позаяк шосте почуття буде посилено Меркурієм, особливо з 4 лютого. Також рекомендується після важких трудових днів правильно і повноцінно відпочивати. При цьому експерти зазначають, що будь-які можливі негаразди можуть швидко минути, тому не варто сумувати та налаштовуватися на найгірше - зберігайте оптимізм і віру у свої сили.

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку з 31 січня по 6 лютого.

Також ми писали перед цим, кому астрологи обіцяють грошову удачу в лютому.

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