Жіночий гороскоп з 31 січня по 6 лютого: приготуйтеся до яскравих вражень

Гороскоп на початок лютого говорить про те, що перший тиждень місяця стане дуже насиченим і багатим на приємні події. У ці дні варто вирушати в подорож, насолоджуватися яскравими враженнями та емоціями.

Астролог розповіла, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 31 січня по 6 лютого. Про це інформує Ftimes.

На цьому тижні можливо багато несподіваних поворотів долі. Не будуйте плани та дійте по ситуації, Пливіть за течією і тоді вам гарантований успіх.

В особистій сфері астролог радить проявити гнучкість і не гнути свою лінію всупереч здоровому глузду. Не варто наполягати на своєму - це призведе до конфліктів і серйозних проблем.

Овен

Настає сприятливий період, щоб зайнятися творчою діяльністю. У найближчі сім днів Овни можуть проводити публічні виступи або працювати з великою аудиторією. Будьте до себе більш критичні та вимогливі ніж зазвичай.

Телець

Тельцям рекомендується знайти гармонію у взаєминах з друзями та близькими людьми. Вони вам зможуть допомогти в якійсь складній ситуації. Цілком ймовірно, що хтось із близького оточення вас сильно здивує. Приємно і не дуже.

Близнюки

Вам доведеться найближчими днями вийти із зони комфорту і відмовитися від власної вигоди. Займіться правильною розстановкою пріоритетів і плануванням своїх подальших дій. Щоб відновити втрачену енергію, займіться духовними практиками та повноцінно відпочивайте.

Рак

Постарайтеся найближчими днями не будувати грандіозних планів, оскільки у ваше життя на цьому тижні неодноразово втрутяться непередбачені обставини. Всі розпочаті справи обов'язково доводите до кінця, займіться також старими проєктами, які давно потрібно довести до логічного завершення. Для цього будуть всі умови та можливості.

Лев

Вам доведеться на цьому тижні стати гнучкіше і навчитися йти на компроміси. Тільки таким способом ви зможете досягти потрібних результатів. Будьте більш відкриті та щирі, говоріть про свої почуття і бажання. Дуже корисним стане навик спостереження себе і своїх дій з боку.

Діва

Є ризик опустити руки на цьому тижні через зайву самокритичність. Але будьте оптимістами та проявіть поблажливість до себе й у вас вийде подолати всі перешкоди на шляху. Зараз настає відмінний час для відпустки або невеликої подорожі туди, де ви давно мріяли побувати.

Терези

Зверніть увагу на абсолютно нові заняття, знайдіть собі нове хобі. Дуже корисною стане самоосвіта, розширення кола власних інтересів. Ви зможете досягти великого успіху в будь-яких справах і навіть в інтелектуальних змаганнях.

Скорпіон

У найближчий тиждень буде складно, можливі труднощі в соціальних взаємодіях. Знайдіть собі заняття, яким можна займатися в повній самоті. Також цей тиждень відмінно підходить для проведення часу на природі, прогулянок на свіжому повітрі.

Стрілець

У вашому житті почнуть виникати ситуації, в яких доведеться пожертвувати своїми принципами та інтересами. Це буде дуже непросто зробити й відніме багато сил. Щоб відновиться психологічно і фізично, займіться творчістю і тим, що вам точно приносить задоволення.

Козоріг

Будьте дуже обережні, є великий ризик травм на цьому тижні. Дивіться під ноги, будьте обережні за кермом і уважні у всьому і скрізь. Якщо якесь заняття несе хоч найменший ризик - добре подумайте, перш ніж взятися за нього.

Водолій

Ваші попередні досягнення і старі заслуги допоможуть утримати свій авторитет. Постарайтеся не йти на поводу у власних емоцій і оцінюйте всі ситуації, події та дії оточуючих людей об'єктивно і реально.

Риби

Тиждень стане вдалим для пошуку на хвилюючі відповіді у вашому минулому. Вам належить глобально переосмислити свої завдання, пріоритети та поставлені цілі. Постарайтеся не упустити шанс, і навести порядок у власному житті.