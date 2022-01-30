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Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут кармические встречи и вызовы в эти дни

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Воскресенье 30 января 2022 05:39
Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут кармические встречи и вызовы в эти дни Коллаж РБК-Украина: гороскоп 2022
Автор: Владимир Костырин

Гороскоп на конец января - начало февраля 2022 года выделяет некоторые знаки Зодиака, перед которыми в этот период могут встать новые вызовы, трудности и проблемы, требующие оперативной и взвешенной реакции, причем как в деловой и финансовой, так и в сферах здоровья и отношений.

Об этом пишет SlovoFraza.

Близнецы

У Близнецов в последние дни января и на первой неделе февраля в жизни может появиться человек, который связан с ними кармой. Есть вероятность, что такая встреча станет своеобразным наказанием за допущенные в прошлом ошибки, однако возможно, что человек сыграет для представителей этого знака Зодиака важную роль и в позитивном плане, принеся счастье и любовь. Астрологи рекомендуют в этот период Близнецам быть максимально объективными в анализе реального положения дел, что поможет не допустить серьезных ошибок в работе и сфере бизнеса.

Лев

У Львов в период с 31 января по 6 февраля будет возможность наладить положение дел, если в прошлые дни казалось, что многое идет наперекосяк. Но тут для достижения эффекта в делах карьеры и финансов, и в любовной сфере, понадобится хладнокровие и спокойствие - не нужно принимать решения на горячую голову, импульсивно, иначе можно значительно усугубить положение дел. Также в это время не желательно отправляться в дальние поездки.

Дева

Из-за своей искренности Девы на предстоящей неделе могут нажить себе проблемы, разрушить даже крепкие отношения и дружбу. Астрологи отмечают, что действительно важно уметь признаваться в чувствах, но настоятельно призывают делать это осторожнее, ведь порой слова могут быть сильнее поступков. Также эксперты рекомендуют представителям этого знака зодиакального круга ничего не терять в эти дни, так как потерянное в начале февраля может не вернуться к Девам уже никогда.

Водолей

Для Водолеев начало недели будет весьма непростым, предупреждают астрологи. По их словам, при трудностях и новых вызовах важно прислушиваться к собственной интуиции, так как шестое чувство будет усилено Меркурием, особенно с 4 февраля. Также рекомендуется после тяжелых трудовых дней правильно и полноценно отдыхать. При этом эксперты отмечают, что любые возможные невзгоды могут быстро пройти, поэтому не стоит унывать и настраиваться на худшее - сохраняйте оптимизм и веру в свои силы.

Напомним, ранее астролог рассказала, что ждет всех женщин по знаку Зодиака с 31 января по 6 февраля.

Также мы писали перед этим, кому астрологи обещают денежную удачу в феврале.

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