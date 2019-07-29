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Астролог розповіла про головну подію тижня: настрій зміниться

STYLERЖиття    29.07.2019 - 15:57
Астролог розповіла про головну подію тижня: настрій зміниться
Гороскоп на тиждень від астролога (фото: pixabay.com)

Астролог розповіла, як молодик 1 серпня вплине на всі знаки Зодіаку

Гороскоп з 29 липня по 4 серпня від астролога Тетяни Борщ зацікавить всі знаки Зодіаку. За словами фахівця, головною подією тижня стане молодий місяць. Він відбудеться в четвер, 1 серпня у знаку Лева. Місяць з'єднаються з Венерою, а це значить, що прийдешній місяць складеться більш спокійно і передбачувано, ніж липень.

Настрій зміниться, стане більш оптимістичним або хоча б спокійнішим, багато ситуацій, каже астролог, як би "обнуляться".

Другого серпня Меркурій, нарешті, піде прямо і це також оптимізує ситуацію для всіх знаків Зодіаку.

Для стрижок, косметичних процедур відмінний час - період з четверга по неділю. Ці дні гарні для шопінгу та різних розважальних заходів.

Раніше знаменитий астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку не пощастить у серпні 2019.

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