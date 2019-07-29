Астролог дала прогноз на тиждень і назвала особливо сприятливі дати

Фото: колаж РБК-Україна

Дні удачі та небезпечні дати для всіх знаків Зодіаку розкриті в прогнозі астролога на цей тиждень

Астрологічний прогноз на тиждень з 29 липня по 4 серпня готує старт нового циклу, пов'язаного з відходом місяця затемнень. Відомий астролог Наталя Анісімова дала поради, на що потрібно звернути увагу в найближчі сім днів, які будуть багаті цікавими космічними подіями.

Зокрема затемнення і ретроградний Меркурій негативно впливатимуть приктично на всі знаки Зодіаку. Це проявлятиметься в неуважності, певній апатії та втраті енергії.

Меркурій, який відповідає за нашу розумову активність, весь тиждень матиме мінімальну швидкість.

Вівторок, 30 липня, пройде під "тінню" сонячного затемнення і покаже перші результати від нього.

Фото: колаж РБК-Україна

Астролог порадувала повідомленням про союз Сонця із Венерою в найближчі сім днів. Це вплине на певне внутрішнє "омолодження" людини, виникне прагнення приділити більше уваги своїй зовнішності, підніметься настрій, проявиться осяяння у творчих сферах, виникне бажання зробити нові покупки.

При цьому експерт не рекомендує "перегинати палицю" в зміні іміджу, а жінкам краще перенести візити до косметологів на інший тиждень.

"Уран своїм впливом може позначитися на результатах таких змін. Також він додасть ефект несподіванки у стосунках і відкриє бажання вчинити щось дивне. Вирішуйте, будете спостерігати зі сторони або братимете участь?"- попередила вона.

У четвер, 1 серпня, станеться молодий місяць і Меркурій розвернеться у прямий рух. Астролог радить присвятити цей день плануванню, але не початку нових і важливих справ - в іншому випадку високий ризик невдачі та марної витрати вашої енергії.

При цьому вже з п'ятниці ситуація зміниться, і справи можуть піти значно легше, чим би ви не займалися. Відпочинок на цих вихідних повинен стати яскравішим та веселішим.

Як повідомлялося раніше, відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому не пощастить в останній місяць літа.

Також ми писали, що нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вперто не щастить із фінансами.