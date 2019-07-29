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Астролог рассказала о главном событии недели: настроение изменится

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 15:57
Астролог рассказала о главном событии недели: настроение изменится
Гороскоп на неделю от астролога (фото: pixabay.com)

Астролог рассказала, как новолуние 1 августа повлияет на все знаки Зодиака

Гороскоп с 29 июля по 4 августа от астролога Татьяны Борщ заинтересует все знаки Зодиака. По словам специалиста, главным событием недели станет новолуние. Оно произойдет в четверг, 1 августа в знаке Льва. Луна соединятся с Венерой, а это значит, что грядущий лунный месяц сложится более спокойно и предсказуемо, нежели июль.

Настроение изменится, станет более оптимистичным или хотя бы спокойным, многие ситуации, говорит астролог, как бы "обнулятся".

Второго августа Меркурий наконец-то пойдет прямо и это также оптимизирует ситуацию для всех знаков Зодиака.

Для стрижек, косметических процедур отличное время - период с четверга по воскресенье. Эти же дни хороши для шоппинга и разных развлекательных мероприятий.

Ранее знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака не повезет в августе 2019.

Астролог дала прогноз на неделю и назвала особо благоприятные даты Случится то, чего вы долго ждали: астролог назвал главных везунчиков конца июля
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