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Раділи недовго: Пугачова втратила дитину від Кіркорова

STYLERПерсони    12.04.2019 - 10:23
Раділи недовго: Пугачова втратила дитину від Кіркорова
Пугачова пережила викидень у шлюбі з Кіркоровим (фото: twitter.com/womanhit)

Алла Пугачова багато років намагалася завагітніти від Кіркорова

Алла Пугачова у віці 49 років пережила викидень. У той час вона була одружена з Філіпом Кіркоровим і багато років безуспішно намагалася завагітніти, повідомляють росЗМІ.

Ще в середині 90-х зірки російської естради звернулися до найкращих фахівців - вони дуже хотіли стати батьками. Проте вік Примадонни і аборт, який вона зробила у попередньому шлюбі, ускладнювали ситуацію. Проблеми зі здоров'ям заважали Пугачовій завагітніти.

У 1996-му старання увінчалися успіхом, однак радіти довелося недовго - зірка втратила дитину.

"Алла Борисівна про це говорила, щось підняла... Або когось підняла, і викидень був", - розповів батько Кіркорова.

Раділи недовго: Пугачова втратила дитину від Кіркорова

Пугачова пережила викидень у шлюбі з Кіркоровим (фото: twitter.com/womanhit)

Не заперечує того, що сталося і сам Філіп Кіркоров.

"Не вийшло, значить, так повинно було статися. Вона хотіла, навіть не стільки я, скільки вона хотіла. Я не розумів, а от їй хотілося цього щастя", - ледве стримуючи сльози згадав російський співак.

Нагадаємо, Примадонна проігнорувала урочистий концерт, який влаштували 8 квітня на честь її 70-річчя, яке вона святкуватиме 15 квітня.

Раніше ми писали про те, що в сім'ї Алли Пугачової трапилася нова біда.

А також повідомляли про те, що Алла Пугачова перенесла екстрену операцію.

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