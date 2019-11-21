Астролог назвав головних везунчиків початку 2020 року: збудуться всі мрії

Гороскоп 2020 допоможе дізнатися для кого із знаків Зодіаку новий рік почнеться з неймовірної удачі. Відомий астролог Павло Глоба назвав три представника зодіакального кола, мрії яких почнуть втілюватися в життя відразу ж після бою курантів.

Тельці

Астролог вважає, що на початку 2020 року Тельці будуть випромінювати неймовірну творчу енергію. Завдяки своїй активності представники знаку зможуть добитися успіхів в різних сферах. Тому Павло Глоба рекомендує Тельцям вже зараз визначитися, в якому напрямку слід рухатися, тому що сил на все може не вистачити.

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Леви

На початку 2020 року Леви зможуть відчути, що на шляху до успіху для них немає жодних перепон. Заповітні мрії та бажання почнуть здійснюватися. При цьому, на думку Павла Глоби, навіть найбожевільніші проекти стануть успішними. Астролог рекомендує проявити завзятість і наполегливість на шляху до життєвих змін.

Водолії

Представників цього знака з початку 2020 року очікують зміни в професійній сфері. Водолії зможуть змінити набридле місце роботи, а також зробити різкий ривок вгору по кар'єрних сходах. Павло Глоба впевнений, що прийдешні зміни торкнуться практично всіх Водоліїв, навіть тих, хто зневірився в очікуванні змін на краще.

До речі, раніше Павло Глоба також назвав головних невдах року Білого Пацюка.