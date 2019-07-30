Астролог розповів, кому катастрофічно не пощастить у серпні

Гороскоп на серпень 2019 обіцяє провал у різних сферах деяким знакам Зодіаку. Кому саме слід бути гранично обережними, і як уникнути невдач в останній місяць літа - у гороскопі від знаменитого астролога Павла Глоби.

Телець

В прийдешній місячний місяць Тельцям слід бути дуже обережними зі своїми фінансами. Також представникам цього знаку слід звернути увагу на своє здоров'я. Зірки кажуть, що першу половину серпня Тельці проведуть в побутових і сімейних клопотах. Можливі депресивні настрої і погіршення самопочуття. Ні в якому разі не відкладайте візит до лікаря, якщо вас турбує здоров'я – це може самим негативним чином позначитися на майбутньому.

Гороскоп 2019

Скорпіон

Весь серпень представникам цього знаку Зодіаку доведеться трудитися в поті чола. Але, на жаль, великих дивідендів від роботи вони не отримають. Більше того, є дуже великий ризик того, що Скорпіони будуть змушені витратити свої заощадження на непередбачені речі: ремонт авто після аварії, похід до лікаря, оплата боргу, який терміново потребує чоловік, який позичав вам гроші, або придбання великої побутової техніки. Щоб максимально безболісно пережити серпень, постарайтеся не витрачатися на товари, придбання яких можна відкласти на вересень.

Гороскоп 2019

Риби

Незважаючи на те, що початок серпня для Риб буде доволі сприятливим періодом, у другій половині місяця все може кардинально змінитися. Зверніть увагу на свою другу половинку: приділяйте їй більше уваги, не сваріться через дрібниці. Адже саме через дрібниці ваші стосунки можуть розвалитися. Амурні походеньки також краще відкласти на осінь – все одно, вони ні до чого доброго не приведуть. Будьте уважні за кермом і в поїздках, якщо не хочете "потрапити" на велику суму грошей.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вперто не щастить з фінансами.