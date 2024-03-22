Полнолуние в марте 2024: когда придет и что нам принесет
Полнолуние - это астрономическое явление, когда Луна находится напротив Солнца на небесной сфере и ее диск полностью освещен солнечным светом. Такие события происходят один раз в 30 дней, и за лунным циклом люди наблюдали с древних времен.
Когда наступит Полнолуние в марте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на JoyPup.
Когда наступит Полнолуние
Ближайшее Полнолуние придет к нам 25 марта в 18:11. В астрологии она называется Луна Червя. Это 15-лунный день в календаре и небесное светило будет находиться в зодиакальном знаке Весы. Это знак, который связан с партнерством, справедливостью и дипломатией. Поэтому Полнолуние в этом знаке может усилить те сферы жизни, за которые этот знак отвечает.
Полная Луна в Весах приносит с собой эмоциональное напряжение, акцент на личные отношения, баланс и гармонию.
Это Полнолуние будет особенно сложным, так как одновременно с Полнолунием нас ждет полутеневое лунное затмение, которое откроет коридор затмений. Нас ждут важные размышления о своем прошлом и о том, как оно повлияет на настоящее и будущее. Возможно появление в нашей жизни людей или ситуаций из прошлого.
Астрологи утверждают, что все случайности 25 марта будут неслучайны, возможны резкие смены планов и настроения, импульсивные поступки, яркие эмоции, неожиданности и яркие встречи.
Что принесет это Полнолуние
Вам придется быстро принимать решения и искать компромиссы. Будьте готовыми к тому, что некоторые вопросы, которые ранее казались неотложными, могут оказаться менее значимыми, а другие - более важными.
Это время, когда стоит обратить внимание на свои отношения, оценить их и, если необходимо, внести коррективы для достижения более гармоничной жизни.
В этот день могут возникнуть интенсивные эмоции, особенно в сфере межличностных отношений. Чувствительные люди могут быть более склонны к конфликтам или драматизации ситуаций.
Важно оставаться спокойными и обдуманными в своих действиях, чтобы избежать лишних разногласий и сохранить гармонию в отношениях.
Что нельзя делать в Полнолуние
Воздержитесь 25 марта, а также 1-2 дня до и после Полнолуния от таких вещей:
- Принятие важных решений
- Заключение серьезных и крупных сделок, которые связаны с большими деньгами
- Крупные покупки, траты на что-то несущественное и необязательное
- Бессмысленные дискуссии, ссоры, выяснение отношения
- Не влезайте в чужие конфликты
- Не оскорбляйте близких
- Не начинайте новые дела
- Отложите дальние поездки
- Не меняйте кардинально имидж
- Отложите важные перемены (увольнение, переезд, женитьба, расставание, развод)
Что в Полнолуние делать можно
- Стоит помириться со всеми, с кем вы в ссоре и извиниться перед теми, кого вы обидели
- Можно составлять список желаний или карту
- Медитировать визуализировать, заниматься творчеством
- Уделять время себе, своим желаниям и своему внутреннему миру
- Избавляться от всего устаревшего и ненужного
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