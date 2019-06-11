ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог розповіла про майбутнє Зеленського: багато марсіанської енергії

STYLERЖиття    11.06.2019 - 21:27
Астролог розповіла про майбутнє Зеленського: багато марсіанської енергії
Президент України Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Астролог розповіла про президентське майбутнє Володимира Зеленського

Ведичний астролог Аліна Казимович розповіла, як президент України Володимир Зеленський буде справлятися зі своєю посадою. Про це вона розповіла в студії Клатч Онлайн.

За словами Аліни, якщо розглядати натальну карту Зеленського, то можна сказати, що у нього дуже багато марсіанської енергії, яку потрібно правильно направити.

Володимир Зеленський дуже інтуїтивний, тому що у нього Місяць стоїть у першому будинку гороскопа. При цьому, у нього висхідний знак рак, який робить його сімейним, людиною, яка дуже любить свій будинок, свою сім'ю і країну.

Астролог зазначила, що Зеленський ніколи не покине свою країну, і буде намагатися будувати щастя тут, де він народився. Він дуже цікава людина і йому часто за життя допомагає інтуїція.

Але настрій президента може коливатися, і у нього кармічне завдання навчитися справлятися зі своїм гнівом, роздратуванням, які є всередині, але він може не показувати це.

Яким Зеленський буде президентом - прогноз астролога (відео: YouTube/Клатч Онлайн)

Крім того, астролог зазначила, що у Зеленського можливо всередині також є зневіра і похмурість, але він це приховує. В цьому житті у нього кармічне завдання всього добиватися самому, йти своїм шляхом і не лінуватися.

Казимович підкреслила, що Зеленський дуже цілеспрямований і це видно з його життя, адже він всього добився сам і починав з простого життя. Це може сильно допомогти в політичному плані.

Але, так як є ретроградні планети, особливо ті, які стоять у його першому будинку гороскопа, він не відразу зміг повністю розкрити весь свій потенціал. Після 30 років вплив ретроградних планет зменшується. При цьому Зеленський може добре співпрацювати з бізнес-партнерами.

Зеленський може досягти дуже хороших результатів, тому що в ньому закладено дуже великий потенціал.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський помилував засудженого за шпигунство В'ячеслава Висоцького - 72-річного громадянина України російського походження.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся з рідними українських полонених.

Не перебивайте! Прес-секретар Зеленського вийшла з себе на брифінгу Додали дублера: у кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль
Новини України Володимир Зеленськийастролог
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся