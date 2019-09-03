Астролог назвав знаки Зодіаку, які подолають кризу до кінця місяця

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть переступити з чорної смуги на білу - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 розповість, кому з представників зодіакальних сузір'їв вдасться впоратися з усіма негараздами і ударами долі, які їм уготовали планети, вже до кінця вересня. Відомий астролог Павло Глоба виділив всього три знака Зодіаку у своєму астрологічному прогнозі на перший місяць осені.

Терези

Астролог радить Терезам хапатися за будь-яку можливість, тільки так їм вдасться досягти успіху у вересні. Якщо присвятити якомога більше часу праці, справам, обов'язкам по будинку і на роботі, зірки обіцяють Терезам значні грошові надходження, підвищення, вдалі угоди. При цьому астролог радить довіряти лише собі у вересні, тому що люди можуть стати черствими і злими до Терезів.

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

У вересні 2019 Скорпіони нарешті зможуть втілити свої мрії в реальність. Астролог радить одного разу упіймавши хвилю вже не зупинятися на досягнутому. Отже краще "натиснути на педаль газу" сильніше. Біла смуга для цього знака почнеться і в сфері кохання. Астролог радить Скорпіонам впоратися зі властивою їм імпульсивністю, щоб не порушити крихку гармонію у стосунках.

Водолій

Для Водоліїв період великої удачі почнеться в другій половині вересня, а особливо це торкнеться амурної сфери. Можна буде сміливо планувати спільні справи на майбутнє і призначати романтичні побачення на кінець місяця. Пошуки кохання теж увінчаються успіхом, якщо Водолії стануть досить відкритими і товариськими. Астролог радить приділяти особливу увагу деталям, бо диявол криється саме в них.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким доля приготувала серйозні труднощі в стосунках з коханими людьми. Представники цих знаків можуть незабаром зіткнутися зі зрадою.

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