Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить на вихідних

Гороскоп удачі на 3 і 4 серпня від астролога Павла Глоби (Фото: колаж РБК-Україна)

Гороскоп удачі на вихідні - 3 та 4 серпня - для всіх знаків Зодіаку від астролога Павла Глоби

Гороскоп удачі на вихідні, 3 та 4 серпня 2019, обіцяє позитивні зміни практично всім знакам Зодіаку, що пов'язано із початком нового циклу після місяця затемнень, проте деяким з них цей період віщує особливе везіння. Відомий астролог Павло Глоба назвав таких щасливчиків і дав ряд рекомендацій, як закликати фортуну максимально близько і на що варто звернути увагу, щоб не злякати удачу та уникнути підступів заздрісників та недоброзичливців.

Тельці доб'ються успіху

Для народжених під сузір'ям Тельця серпень 2019 обіцяє стати успішним майже у всіх сферах, а згідно із прогнозом астролога перші вихідні місяця будуть особливо сприятливими. Якщо липень попсував нерви і змусив попотіти над робочими проектами, то в суботу та неділю накопичені на буднях незакриті питання і проблеми повинні вирішуватися ніби самі собою, як за помахом чарівної палички. Для цього рекомендується абстрагуватися від нагальних турбот і привести думки до ладу (бажано провести вихідні на свіжому повітрі або в компанії близької людини або друзів) - тоді легше буде знайти вірні відповіді на виклики і домогтися заслуженого успіху, особливо враховуючи властиві Тельцям завзятість, наполегливість і самоконтроль.

Згідно з астрологічним прогнозом, ці вихідні в серпні обіцяють стати найпродуктивнішими та найсприятливішими, і Тельці відчують натхнення і ентузіазм для нових звершень. Фортуна торкнеться представників цього знака Зодіаку як на фінансовому, так і на любовному фронтах. Тому в суботу і неділю приділіть увагу вашій другій половинці (не виключені суттєві "прориви" у стосунках) і не бійтеся здійснювати дорогі покупки.

Астрологічний прогноз від Павла Глоби на 3 і 4 серпня вказав на головних щасливчиків (Фото: колаж РБК-Україна)

Раки притягнуть вдачу

Для Раків ці вихідні, як і у представників попереднього знака Зодіаку, після відносно непростого робочого тижня ситуація кардинально зміниться і ознаменується припливом нових сил та сплеском позитивних емоцій. Вдача та везіння прямо таки почнуть переслідувати вас по п'ятах, і згідно із прогнозом астролога це можна конвертувати на задумку нових проектів, інвестування або навіть придбання лотерейного квитка - однак важливо не перегнути палицю і не ставити "все на зеро", бо запорукою успіху стане помірність в апетитах.

Зірки обіцяють підтримку тим Ракам, які впустять у своє життя на цих вихідних музу і почнуть дивитися на речі творчо. Можна влаштувати собі міні-канікули, провести час на новому місці та змінити звичну обстановку, а заодно і порадувати кохану людину романтичним рандеву. Таким чином до початку нового тижня у вас буде хороший заряд бадьорості, і рутинні робочі процеси стануть захоплюючим "квестом", а не головоломкою.

Стрілець поцілить у "яблучко"

Стрільці, згідно із прогнозом астролога Павла Глоби, на вихідних зможуть позбутися від негативу в думках після напруженого тижня. 3 і 4 серпня найкраще присвятити собі та відпочинку з близькими людьми, а не робочим працям. Цей період в плані везіння може найкраще проявитися у сфері стосунків. Самотнім Стрільцям найкраще виходити у світ - прихильність зірок здатна дати добре підживлення вашій харизмі, що дозволить вигідно себе подати і змусить звернути на себе пильну увагу протилежної статі. Сімейних представникам цього знаку Зодіаку на вихідних рекомендується проявляти більше ініціативи для зміцнення стосунків - можна замовити столик у милому кафе і почати обговорювати спільне майбутнє, будувати плани.

У фінансовому питанні у Стрільців вірогідні витрати на цих вихідних, проте покупки обіцяють бути вдалими, тому сміливо балуйте себе і не дуже переживайте стосовно бюджету - в доброму настрої ви зможете незабаром покрити витрати, а у цілеспрямованості Стрільців сумніватися не доводиться. При цьому в астрологічному прогнозі є попередження, що хвалитися цими самими новими придбаннями краще якомога менше, бо у заздрісників з'явиться більше "свербіння" зробити вам підніжку або щонайменше постаратися зіпсувати вам враження від покупки та попсувати нерви.

Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким дуже пощастить 3 і 4 серпня (Фото: колаж РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, астролог Павло Глоба склав фінансовий гороскоп на серпень 2019 і назвав щасливчиків в останньому літньому місяці, яким зірки обіцяють "легкі гроші".

Також ми писали про те, що астрологічний прогноз від Павла Глоби на літо 2019 називає ряд знаків Зодіаку, які можуть почати новий роман вже до початку осені - вони здатні зустріти свою другу половинку або ж вдихнути у вже існуючий роман більше пристрасті.