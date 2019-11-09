ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає успіх

STYLERЖиття    09.11.2019 - 07:34
Астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає успіх
Гороскоп листопад 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Для кого із знаків Зодіаку наступний тиждень принесе фінансовий успіх - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 називає знаки Зодіаку, які будуть притягувати фінансову удачу в середині листопада. Відомий астролог Павло Глоба виділив чотири особливих знака Зодіаку, для яких наступний тиждень буде успішним.

Лев

На наступному тижні Лев здатний повністю вникнути в будь-яку робочу проблему. Так що, якщо у нього в справах існують білі плями і невирішені питання – це відмінний час для того, щоб зайнятися ними і докопатися до суті.

Щоб привернути успіх і гроші необхідно спробувати розставити всі крапки над i в давно назрілих питаннях і правильно позиціонувати себе та свої проекти.

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає успіх

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

Козеріг

Завдяки впевненості в собі і заразливим емоціям, Козеріг зуміє в кращому вигляді донести свої найсміливіші ідеї до начальства і колег. Щоб домогтися результатів на роботі необхідно справити вигідне враження на партнерів.

На роботі Козерогові буде властива прямота, однак не всі свої думки йому варто озвучувати вголос – навіть якщо дуже захочеться. Краще стриматись, аніж наговорити зайвого, інакше це може погано позначитися на кар'єрі.

Риби

На роботі Рибам буде відмінно вдаватися заражати своїми планами та ідеями оточуючих. Для цього їм навіть не обов'язково підключати логіку – колегам і начальству цілком достатньо яскравих емоцій Риб.

Дипломатичні таланти Риб досягнуть більших висот, дозволяючи легко налагоджувати відносини з колегами і прибирати будь-яку напруженість, якщо вона раптом виникне.

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає успіх

Гороскоп 2019 (фото: pixabay.com)

Ваги

Ваги готові боротися за те, що вони вважають істиною в останній інстанції, тобто за свої ідеї і думки. Щоб день не пройшов до безглуздих суперечках з колегами, їм варто знати: у понеділок шанс, що вони комусь щось доведуть.

На робочому місці Ваги будуть затребувані як ніколи. Втім, їх популярність може обернутися і зворотною стороною: колеги та начальство здатні навперебій навантажувати Ваги новою роботою.

Головне, не упустити можливість! Астролог порадував приємним прогнозом Символічний молодий місяць: астролог розповів, що потрібно зробити у листопаді
Новини України гороскопзнаки Зодиака
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся