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Астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро досягнуть успіху і збагатяться

STYLERЖиття    14.12.2019 - 07:24
Астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро досягнуть успіху і збагатяться
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку найближчий період стане часом збирати грошовий урожай - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку солідне грошове збагачення в найближчому майбутньому. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, для яких середина грудня стане часом нових можливостей і фантастичних перемог.

Овни

Для Овнів скоро настане час, коли їх візитною карткою стане успіх і все, що з ним пов'язано. Представники знаку будуть відчувати впевненість в собі, і саме ця впевненість зможе принести Овнам фінансове везіння.

Щоб досягти успіху, астролог радить Овнам побільше спілкуватися з потрібними людьми, застосовуючи свій природний дар переконання. А ось з справами, що потребують концентрації і точності краще не зв'язуватися.

Терези

Терези в середині грудня зловлять свою хвилю успіху і допоможе їм у цьому їх допитливість і гнучість. Астролог рекомендує покластися на свою інтуїцію і, як не дивно, застосовувати до фінансових справ творчий підхід.

Гроші і успіх Терезам принесут заняття, пов'язані з комунікабельністю і креативністю. Але рутини і тиску з боку краще уникати.

Скорпіони

Для Скорпіонів настане час кар'єрного злету. Цей період стане ідеальним для роботи над власним просуванням, що в майбутньому принесе фінансові дивіденди.

Павло Глоба рекомендує озброїтися природною харизмою і рватися в бій - це запорука успіху Скорпіонів. Тим не менше за нові проекти краще не братися.

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