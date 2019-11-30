Астролог назвав знаки Зодіаку, які дуже скоро розбагатіють

Гороскоп 2019 підкаже, для яких знаків Зодіаку найближче майбутнє обіцяє поповнення банківського рахунку або тугий гаманець. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі на вихідні назвав три знака Зодіаку, у яких будуть найвищі шанси збагатитися під час переходу осені в зиму.

Овни

Інтелектуальні та аналітичні здібності Овнів на вихідних будуть загострені до межі. Саме розум Овна стане головним знаряддям і основною запорукою його перемог і отримання прибутку.

Багатство і фінансовий успіх Овнам принесуть ті сфери, де необхідне логічне мислення і планування, а ось творчі пориви краще залишити на потім. Крім того, астролог радить не вірити своїй інтуїції, а покладатися лише на конкретику і дані.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Леви

Леви стануть справжньою губкою для вбирання інформації. Павло Глоба рекомендує тримати ніс по вітру, щоб не упустити можливості для збагачення, які на вихідних їм подарує сама Фортуна.

Для того, щоб стати успішніше і багатше, Левам варто приділити увагу сферам, які вимагають уміння логічно мислити і систематизувати знання. А ось від абстрактності і фантазій краще на якийсь час відмовитися.

Риби

Для Риб настане період, коли їх навички комунікації стануть запорукою їх успіху. Вміння домовлятися і налагоджувати контакти принесе Рибам прибуток на вихідних. Головне, переконаний Павло Глоба, правильно розпорядитися своїм даром переконання.

Робота з людьми стане головним джерелом успішності Риб. Тим не менш від реалізації глобальних проектів і задумів на час варто відмовитися.

Варто відзначити, що нещодавно Павло Глоба назвав головних невдах року Білого Пацюка.