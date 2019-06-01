Астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже не пощастить у червні

Гороскоп на червень 2019 (колаж РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку слід бути обережними у червні 2019

Астролог Павло Глоба назвав самі невдачливі знаки Зодіаку у червні 2019. Фахівець, який становить точні зодіакальні прогнози, відзначив кілька Знаків, яким потрібно бути дуже обережними в перший місяць літа.

За словами астролога, цей місяць виявиться досить важким періодом для Козерогів, Риб і Львів, так як невдача буде слідувати за ними практично скрізь.

Козеріг

У представників цього знаку Зодіаку буде непростий період у всіх областях. Любовні стосунки зайдуть у глухий кут, на роботі намічається криза, з фінансами також не все гладко. Астролог радить звернути увагу на здоров'я. Ну а трохи скрасити ці труднощі допоможе якесь хобі або розвага.

Риби

Рибам зірки радять у червні переосмислити своє життя. У першій половині місяця невдача буде ходити за ними по п'ятах в кар'єрі та особистому житті. Однак, якщо нічого не зробити, то буде ще гірше. Постарайтеся досягти внутрішньої рівноваги.

Лев

Труднощі зваляться Левам на голову, як грім серед ясного неба. Ви будете потребувати допомоги у багатьох справах. Але ваші проблеми можуть порадувати недоброзичливців, яких у вас за останній час накопичилося чимало... Будьте готові, що вам будуть вставляти палиці в колеса. Більше часу присвячуйте сім'ї і коханим людям – вони завжди вас будуть підтримувати і прийдуть на допомогу в будь-якій складній ситуації. Любов і турбота рідних допоможуть Левам максимально безболісно пережити червень.

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