Астероид "Бог Хаоса" приблизится к Земле в особый день: ученые выяснили новые данные

Ученые наблюдают за огромным астероидом под названием "Бог Хаоса" уже несколько лет и в последнее время он вызывает беспокойство. Сейчас эксперты пытаются узнать о нем больше, потому что он слишком опасен для нашей планеты.

Какие новые данные узнали ученые об этом астероиде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Как выяснили ученые, астероид 99942 Апофис, названный в честь древнеегипетского бога хаоса, приблизится к Земле в пятницу, 13-е.

Кроме того, предполагается, что сила тяготения нашей планеты может вызвать астрострусы. То есть, космический камень дрогнет из-за гравитационного притяжения Земли, когда будет проходить на ближайшем расстоянии от планеты.

Размеры этого астероида колоссальны - 450 на 170 метров, что примерно равно размеру Эмпайр-Стейт-Билдинга.

До максимального сближения осталось всего 5 лет - ученые ожидают, что это знаменательное событие состоится 13 апреля 2029 года. И, как указывают в планетарном обществе, влияние этого астероида будет эквивалентно взрыву. Если бы он ударил по Земле, это было бы равносильно взрыву десятков сотен ядерных бомб.

Это космическое тело вызывает беспокойство у ученых еще с 2004 года, когда они обнаружили вероятность того, что оно слишком близко приблизится к Земле. Более тщательные расчеты нашли, что расстояние будет составлять 29 000 миль (46 600 км).

"Когда его обнаружили в 2004 году, Апофис был определен как один из самых опасных астероидов, которые могут повлиять на Землю. Но эта оценка изменилась после того, как астрономы отследили Апофис, и его орбита стала лучше определена", - сказали в NASA.

Также ученые добавили, что в 2021 году кампания радиолокационных наблюдений в сочетании с точным анализом орбиты позволила астрономам заключить, что нет риска того, что этот астероид повлияет на нашу планету. По крайней мере, в течение ближайшего столетия.

Команда исследователей под руководством Рональда-Луиса Баллуза, исследователя астероидов из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, исследовала, что может произойти с Апофисом, когда он проходит через гравитационное поле Земли, и обнаружила возможность этих "астротрусов".

Считается, что он пройдет достаточно близко, чтобы гравитация нашей планеты повлекла за собой интенсивные вибрации и смещение поверхности. Исследователи предполагают, что гравитационная сила Земли может иметь два драматических последствия для Апофиса - подземные толчки и изменение движения астероида.

Но команда не узнает, пока миссия NASA OSIRIS-APEX не встретится с Апофисом во время его облета. Астероид будут изучать в течение 18 месяцев, чтобы документировать любые физические изменения.