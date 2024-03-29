Астафьевой "приписали" тайную свадьбу с молодым богачом. Певица оригинально ответила

Астафьевой "приписали" тайную свадьбу - детали

Так, на днях Беспалов, ссылаясь на "инсайдера", заявил, что певица якобы официально заключила брак. Звезде "не везло" с мужчинами, но сейчас она, по словам неизвестного источника, "нашла" того самого.

"Сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше ее. Он обожает свою жену и очень о ней заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", - цитировал "инсайдера" Беспалов.

"Также ходят слухи, что избранник звезды из очень состоятельной семьи, поэтому у молодоженов есть будущее в достатке", - добавлял он.

Певице "приписали" свадьбу с богачом (фото: Facebook/Dasha Astafieva)

Как отреагировала Астафьева

Конечно, слухи о тайной свадьбе дошли и до певицы. Она не стала опровергать или подтверждать слова Беспалова. Вместо этого она разместила красноречивый пост, в котором показала, что думает о блогере и его "котятах" - так он называет своих так называемых "инсайдеров".

"Кто изрыгнул Беспалова? Зарыгните назад вместе с котятами!" - написала Астафьева.

Реакция певицы на слухи (скриншот)

Что известно об отношениях певицы

Астафьева не скрывает, что сейчас ее сердце занято. Впрочем, раскрывать личность своего избранника она не желает. По словам певицы, она действительно счастлива в отношениях, однако старается подольше держать детали своих отношений в секрете.