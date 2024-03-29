Астафьевой "приписали" тайную свадьбу с молодым богачом. Певица оригинально ответила

Певица Даша Астафьева редко комментирует появляющиеся вокруг нее слухи. Впрочем, в этот раз звезде "приписали" тайную свадьбу, котору она якобы сыграла с богачом. К тому же этот "жених" якобы на 10 лет младше артистки.
Как на это реагирует Астафьева и о чем говорилось в слухах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: сайт блогера Богдана Беспалова, аккаунт Астафьевой в X (Twitter).
Так, на днях Беспалов, ссылаясь на "инсайдера", заявил, что певица якобы официально заключила брак. Звезде "не везло" с мужчинами, но сейчас она, по словам неизвестного источника, "нашла" того самого.
"Сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше ее. Он обожает свою жену и очень о ней заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", - цитировал "инсайдера" Беспалов.
"Также ходят слухи, что избранник звезды из очень состоятельной семьи, поэтому у молодоженов есть будущее в достатке", - добавлял он.
Певице "приписали" свадьбу с богачом (фото: Facebook/Dasha Astafieva)
Конечно, слухи о тайной свадьбе дошли и до певицы. Она не стала опровергать или подтверждать слова Беспалова. Вместо этого она разместила красноречивый пост, в котором показала, что думает о блогере и его "котятах" - так он называет своих так называемых "инсайдеров".
"Кто изрыгнул Беспалова? Зарыгните назад вместе с котятами!" - написала Астафьева.
Реакция певицы на слухи (скриншот)
Астафьева не скрывает, что сейчас ее сердце занято. Впрочем, раскрывать личность своего избранника она не желает. По словам певицы, она действительно счастлива в отношениях, однако старается подольше держать детали своих отношений в секрете.
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