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Астаф'євій "приписали" таємне весілля з молодим багатієм. Співачка оригінально відповіла

Зірка відповіла на чутки про весілля (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Даша Астаф'єва рідко коментує чутки, які з'являються навколо неї. Втім, цього разу зірці "приписали" таємне весілля, яке та нібито зіграла із багатієм. До того ж цей "наречений" нібито на 10 років молодший за артистку.

Як на це реагує Астаф'єва та про що саме йшлося у чутках, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: сайт блогера Богдана Беспалова, акаунт Астаф'євої в X (Twitter).

Астаф'євій "приписали" таємне весілля - деталі

Так, днями Беспалов, посилаючись на "інсайдера", заявив, що співачка нібито офіційно уклала шлюб. Зірці "не щастило" з чоловіками, але зараз вона, за словами невідомого джерела, "знайшла" того самого.

"Зараз Даша щаслива в офіційному шлюбі з молодим хлопцем, який на 10+ років молодший за неї. Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полумʼя, але гармонійно доповнюють одне одного", - цитував "інсайдера" Беспалов.

"Також ходять чутки, що обранець зірки із дуже заможної сім’ї, тож молодята мають майбутнє в достатку", - додавав він.

Співачці "приписали" весілля з багатієм (фото: Facebook/Dasha Astafieva)

Як відреагувала Астаф'єва

Звісно, чутки про таємне весілля дійшли й до співачки. Вона не стала спростовувати чи підтверджувати слова Беспалова. Замість цього вона розмістила красномовний допис, у якому показала, що думає про блогера та його "кошенят" - так він називає своїх так званих "інсайдерів".

"Хто виригнув Беспалова? Заригніть назад разом із кошенятами!" - написала Астаф'єва.

Реакція співачки на чутки (скріншот)

Що відомо про стосунки співачки

Астаф'єва не приховує, що нині її серце зайняте. Втім, розкривати особу свого обранця вона не хоче. За словами співачки, вона дійсно щаслива у стосунках, проте намагається якомога довше тримати деталі своїх стосунків у секреті.

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