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ASAP Rocky показал клип, снятый в Киеве (видео)

Кадр из "киевского" клипа ASAP Rocky
Автор: Иванна Пашкевич

Американский рэпер и муж Рианы ASAP Rocky выпустил официальный клип на песню "Tailor Swif". Интересно, что видео было снято в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артиста.

Что известно о клипе

Этот клип 35-летнего рэпера был снят в Киеве еще до начала полномасштабной войны. 

В видео заметно вывески на магазинах написаны на украинском языке и украинские номера на автомобилях. 

В комментариях к ролику некоторые с уверенностью утверждают, что виднограй снимался "на Троещине в осенне-зимний период".

Известно, что над видео работал продакшн shelter.film, в активе которого также клипы для Dua Lipa, Muse, Stromae и других мировых звезд. 

К слову, само видео довольно необычное. Каждое мгновение в кадре происходит некий балаган и "дичь". Заметить все детали, продуманные создателями клипа, не удастся и за пять-десять просмотров.

 

Реакция юзеров на видео

  • дичина досі відбувається
  • Сценарист і режисер чортові генії. Шикарно!
  • Rocky отримав один з найкращих візуалів усіх часів!
  • Наш живчик! Асап Рокенко!
  • Наскільки талановиті люди живуть в Україні!
  • Весь вайб старої Трої в одному відео. Спасибі, ASAP Rocky. Згадав, просльозився…
  • Наш козак!
  • “Біле та сухе” вже добралось не тільки до мого ЖК, а й і до кліпів американців.
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