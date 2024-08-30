Музыка последних дней лета. 15 новых украинских песен и альбомов, которые стоит послушать

Украинские звезды успели в "последний вагон" и представили немало песен под конец этого лета. И новые треки приятно поразят людей с разными музыкальными вкусами.

TAYANNA & Bulvar LU - "Грішна кава"

"Это целая история о любви, которая одновременно и восхищает, и мучает. Песня напоминает, что даже в самых сложных отношениях мы можем найти что-то невероятно ценное и настоящее. Это наш способ показать, что все мгновения с любимым человеком неоценимы и нужно наслаждаться каждым глотком кофе" вместе с любимым человеком, даже если этот кофе грешен", - рассказала артистка о новой дуэтной песне.

Vivienne Mort - "Фата"

Группа запремьерила сразу целый альбом. И он - попытка музыкантов честно и бескомпромиссно отрефлексировать события последних двух лет и отразить состояние украинской души в темное время, ее боль и ее надежды.

"Если все удастся, этот альбом должен принести слушателям ощущение, что музыка проработала свой окружающий и внутренний миры и поделилась с ними правдивыми выводами, не заботясь о том, какие результаты ей это принесет", - рассказала солистка Vivienne Mort.

OLEYNIK - "Лате"

В "Лате" рассказывается история девушки, которая, столкнувшись с разочарованием в любви, находит неожиданную поддержку в привычных вещах и жажде самосовершенствования. Она открывает для себя, что чашка ароматного латте может не только согреть тело, но и успокоить душу, напоминая о счастливых моментах жизни.

YALLA - "ТИ і Я"

"В этом видео я по-максимуму показала как это, когда у тебя все дрожит внутри. Ты меняешься от его дыхания, осязания, улыбки. Когда ждешь его сообщения, встречи с ним. Когда возникает та самая "химия" между влюбленными", - рассказала юная певица.

The Budchuk - "Далі… Світло…"

Артист представил альбом с известными украинскими артистами, среди которых - Монатик и группа Tember Blanche. В пластинку вошли ремиксы и 2 авторские коллаборации.

"Я хочу напомнить, что музыка, красота и любовь способны исцелять души и именно это является основным месседжем нового альбома. Он светлый, танцевальный и наполненный жизнью. Почувствуйте, просто послушайте!" - комментирует премьеру саунд-продюсер.

KAZKA - "Мушлі"

"Эта песня - мостик от summertime sadness до марафона просмотра "Сумерки".

Когда душа уже просит надеть мягкий шарф, а тело еще страдает от жары +30. Она о самых теплых воспоминаниях. Эта волна окутывает тебя и не отпускает, пока из глаз не потекут слезы. Она - о чувствах, которые греют и буду греть меня, словно тот теплый мягкий шарф", - рассказала Саша Зарицкая.

Оля Полякова - "Білий налив"

В этой песне артистка рассказывает о чувствах героини тогда, когда отношения уже угасают и эта любовь начинает больше напоминать детектив. Когда-то героиню вдохновлял взгляд избранника, но сейчас ей грустно, ведь "невчасно очі коханого, як лампочки згасли".

Ptashkin - "В передчутті"

Михаил Панчишин - лидер группы Ptashkin и ветеран войны, победивший в двух крупнейших музыкальных конкурсах Украины, вернулся к исполнению лирических песен. И этот сингл стоит послушать.

Тина Кароль - "Відчиняю"

В новом треке артистка поет: "Відчиняю двері для нового дня, і я відчиняю двері, їду навмання". Чувственное видео и новая работа действительно раскрыли Кароль в новом образе.

GEREGA x Golubenko - "Одинокі поверхи"

"Я люблю легкие, вайбовые и стильные песни, однако с определенной историей. "Одинокі поверхи" - именно такой трек. Он об искренности, об откровенном разговоре, которого часто парам, решившим завершить свои отношения, не хватает. Когда я впервые услышала демку, присланную Давидом, сразу поняла, что эту историю я хочу спеть. Она о том, что чувствуют миллионы", - рассказала GEREGA.

KALUSH - "А вона"

Эта песня – музыкальный подарок от Олега Псюка ко Дню рождения любимой. Это нежная и одновременно энергичная композиция, передающая все грани настоящей любви.

"Это песня посвящена моей девушке, моей "Білобровій", в честь ее Дня рождения. В ней я описываю каждый аспект, каждую деталь и все о ней. Послушайте, в этой песне есть очень много интересных деталей", - отметил Псюк.

ESELISHA - "18"

Эта песня о времени и о том, как оно быстро летит. Главная героиня рассказывает, что ей всего 18, а она уже боится того, как быстро проходит время и не хочет думать о конце пути.



NAIMES - "Кілометрами"

"Я создал "Кілометрами" полностью в своем стиле, вложив в него всю свою энергию и уникальное звучание. Это романтический трек, в котором я делюсь своими личными переживаниями и ощущениями влюбленности. Уверен, что он найдет отклик в сердцах моих слушателей", - описал новую песню артист.



OKS - "Я вітром уночі"

Суперфиналист "Голос країни 10" и автор хита "Ніченька" выпускает миниальбом "НавиалО". В его состав вошли 3 работы: "Intro", "І нехай", "Я вітром уночі".

Фокус-треком стал - "Я вітром уночі". И к нему артист уже представил mood-video.

BALSAM & OM - "Маяк"

Главными героями клипа стала семья военных - Мария, которая служит в сухопутных войсках, и Андрей - боец 12-й бригады "Азов" и основатель боевого братства "Нептун".

Начало клипа - это субъективная камера GoPro Андрея, показывающая его личные боевые выходы на фронте. Эта часть завершается мощным взрывом. Андрей чуть не погиб в тот момент, но чудом выжил. Сила любви, спасающая даже в таких обстоятельствах, стала вдохновением для создания этой работы.