UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ASAP Rocky показав кліп, знятий у Києві (відео)

Кадр з “київського" кліпу ASAP Rocky
Автор: Іванна Пашкевич

Американський репер і чоловік Ріани ASAP Rocky випустив офіційний кліп на пісню “Tailor Swif". Цікавинка полягає у тому, що відео було зняте в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артиста.

Що відомо про кліп

Цей кліп 35-річного репера був знятий у Києві ще до початку повномасштабної війни. 

У відео помітно вивіски на магазинах написані українською мовою і українські номери на автомобілях. 

В коментарях до ролику дехто з упевненістю стверджує, що виднограй знімався "на Троєщині в осінньо-зимовий період".

Відомо, що над відео працював продакшн shelter.film, у доробку якого також кліпи для Dua Lipa, Muse, Stromae та інших світових зірок. 

До слова, саме відео досить незвичайне. Кожну мить у кадрі відбувається якийсь балаган і “дичина". Помітити всі деталі, продумані творцями кліпу, не вдасться і за п'ять-десять переглядів.

 

Реакція юзерів на відео

  • Таке відчуття, що знімали в моєму колишньому дворі. Там така люта дичина досі відбувається
  • Сценарист і режисер чортові генії. Шикарно!
  • Rocky отримав один з найкращих візуалів усіх часів!
  • Наш живчик! Асап Рокенко!
  • Наскільки талановиті люди живуть в Україні!
  • Весь вайб старої Трої в одному відео. Спасибі, ASAP Rocky. Згадав, просльозився…
  • Наш козак!
  • “Біле та сухе” вже добралось не тільки до мого ЖК, а й і до кліпів американців.
Читайте РБК-Україна в Google News
СпівакиЗірки