ASAP Rocky показав кліп, знятий у Києві (відео)

Що відомо про кліп

Цей кліп 35-річного репера був знятий у Києві ще до початку повномасштабної війни.

У відео помітно вивіски на магазинах написані українською мовою і українські номери на автомобілях.

В коментарях до ролику дехто з упевненістю стверджує, що виднограй знімався "на Троєщині в осінньо-зимовий період".

Відомо, що над відео працював продакшн shelter.film, у доробку якого також кліпи для Dua Lipa, Muse, Stromae та інших світових зірок.

До слова, саме відео досить незвичайне. Кожну мить у кадрі відбувається якийсь балаган і “дичина". Помітити всі деталі, продумані творцями кліпу, не вдасться і за п'ять-десять переглядів.

Реакція юзерів на відео