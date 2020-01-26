ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Армянська масово виїжджають кримчани: що відбувається

STYLERЖиття    26.01.2020 - 17:22
З Армянська масово виїжджають кримчани: що відбувається
Кримчани масово покидають Армянськ (фото: pixabay.com)

Кримчани виїжджають з Армянська через хімічні викиди

Кримчани залишають Армянськ, який знаходиться в окупованому Криму, через хімічні викиди. Інцидент стався в 2018 році на заводі Кримський Титан. Тепер там водойми висохли, а шкідливі речовини знаходяться в повітрі. Всі, хто зміг, вже виїхали з цього міста.

Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. При цьому нардеп Ахтем Чийгоз додав, що шкідливі речовини, які потрапили в повітря, досягли Севастополя. Але окупаційна влада все це заперечувала.

В ефірі Громадського радіо Чийгоз заявив, що точної кількості людей, які покинули Армянськ, він не знає, але зазначив, що процес переїзду в інші міста Криму не припинявся. Першими покинули місто люди з грошима, оскільки хотіли швидше убезпечити дітей і сім'ю. Ті, у кого немає коштів, залишилися в Армянську і будуть вмирати поступово.

За словами Чийгоза, у людей, які знаходяться в Армянську загострилися онкозахворювання, а також хронічні захворювання.

Варто зазначити, що коли стався інцидент, 27 серпня 2018 року, то російські ЗМІ писали про викид в атмосферу невідомої речовини. Через це на дахах будинків і листках дерев з'явився маслянистий наліт.

"Служба прав споживачів" РФ заявила, що мешканцям нічого не загрожує. Але з міста почали евакуйовувати дітей. При цьому з дерев почали опадати листя. Крім того, були зафіксовані масові випадки загибелі тварин.

Качинський про окупацію Криму і Донбасу: Росія атакує там, де бачить слабке місце США в ОБСЄ закликала Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в Криму
Новини України КримАрмянск
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся