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Из Армянска массово выезжают крымчане: что происходит

STYLERЖизнь    26.01.2020 - 17:22
Из Армянска массово выезжают крымчане: что происходит
Крымчане массово покидают Армянск (фото: pixabay.com)

Крымчане уезжают из Армянска из-за химических выбросов

Крымчане покидают Армянск, который находится в оккупированном Крыму, из-за химических выбросов. Инцидент произошел в 2018 году на заводе Крымский Титан. Теперь там водоемы высохли, а вредные вещества находятся в воздухе. Все, кто смог, уже уехали с этого города.

Об этом рассказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. При этом нардеп Ахтем Чийгоз добавил, что вредные вещества, которые попали в воздух, достигли Севастополя. Но оккупационная власть все это отрицала.

В эфире Общественного радио Чийгоз заявил, что точного количества людей, которые покинули Армянск, он не знает, но отметил, что процесс переезда в другие города Крыма не прекращался. Первыми покинули город люди с деньгами, поскольку хотели побыстрее обезопасить детей и семью. Те, у кого нет средств, остались в Армянске и будут умирать постепенно.

По словам Чийгоза, у людей, которые находятся в Армянске обострились онкозаболевания, а также хронические заболевания.

Стоит отметить, что когда произошел инцидент, 27 августа 2018 года, то российские СМИ писали о выбросе в атмосферу неизвестного вещества. Из-за этого на крышах домов и листьях деревьев появился маслянистый налет.

"Служба прав потребителей" РФ заявила, что местным жителям ничего не угрожает. Но из города начали эвакуировать детей. При этом с деревьев начали опадать листья. Кроме того, были зафиксированы массовые случаи гибели животных.

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