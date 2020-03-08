В армію почнуть забирати офіцерів запасу: що про це відомо

В Україні планують забирати в армію випускників військових кафедр різних ВНЗ. Варто відзначити, що підлягають призову чоловіки віком до 43 років. Як відзначили в Міноборони, цих новобранців не будуть відправляти в зону бойових дій на сході України.

Як розповіли у військкоматах, точних термінів призову офіцерів запасу на цей момент немає, але ця практика зберігається вже другий рік і пов'язана з тим, що у ЗСУ не вистачає фахівців молодшого офіцерського складу.

"Це абсолютно різні категорії громадян щодо виконання військового обов'язку. Особи, які закінчили військові кафедри, це офіцери запасу. Вони свідомо пішли на військовий вишкіл. Це обов'язковий вид служби, вони не можуть відмовитися від нього", - зазначив заступник обласного військкомату міста Дніпра Сергій Полуциган.

Відомо, що офіцери запасу будуть служити 18 місяців і всіх будуть розподіляти відповідно до їх звання і посади. Відправляти офіцерів-контрактників у зону ООС не планують.

Відзначається, що система призову офіцерів має дві мети – знайомство з умовами військової служби та формування якісних резервістів, який будуть мати практичний досвід служби.

"Якість підготовки офіцерів запасу у нас так собі. Їх готують в основному на військових кафедрах цивільних інститутів, і підготовка не зовсім відповідає потребам сучасних збройних сил. В принципі, після цієї підготовки в умовах сучасної армії цілком можливо, що офіцери запасу стануть ефективними", - зазначив військовий експерт Костянтин Машовець.