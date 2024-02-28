"Армия - это как айсберг". Украинский ветеран объяснил, почему не все должны быть на фронте
Армия - это мощная большая система, где каждый военнослужащий должен выполнять свою работу для того, чтобы другие военные могли защищать страну в окопах, на линии фронта. Поэтому не все военные обязательно должны быть на фронте - такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Евгения Дикого для "Говорит Большой Львов".
Украинский ветеран объяснил, что армия - это как айсберг, где военные на фронте - это верхушка этого айсберга. Чтобы они могли там выполнять свою работу, многие другие военнослужащие должны также делать свою работу.
"В американской армии это даже посчитано. Для того чтобы какой-то условный сержант Джон Рембо выполнял боевую миссию, 11 других военнослужащих армии США должны просто нести свою службу, делать свою работу и не воевать", - объяснил Дикий.
Он добавил, что сейчас из 1,1 млн украинских военных на фронте находится около 300 тысяч. То есть у нас соотношение составляет один к трем, а не один к 11, как в США. И для военного времени это очень жесткое соотношение, потому что на самом деле должно быть хотя бы один к пяти.
"То есть на самом деле, чтобы боец на нуле действительно мог нормально воевать и имел большие шансы не погибнуть, а бить врага и живым вернуться, это должно куча народа обеспечить: чтобы у него вовремя были БК, еда, транспорт, в случае чего - сразу медицинская помощь и правильная медицинская эвакуация. Это я говорю о том, что непосредственно касается бойца в окопе. А сколько еще всего остального".
"Этот миллион людей, которые служат, это вся наша логистика, все склады, весь транспорт, все горючее. Сюда же входят и все госпитали. Логично, что врачи из военных госпиталей не воюют в окопе, это не их работа, их работа - спасать тех, кого оттуда привозят. Но они также военнослужащие", - объясняет ветеран.
Евгений Дикий отметил, что армия - это очень большой организм, "в котором должны работать и крутиться все колесики", но не все должны быть на фронте. Часть военных должна снабжать бойцов на фронте возможностями, чтобы нормально воевать.
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