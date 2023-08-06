Археолог Эвелина Кравченко: Россия вывозит музейные фонды из Крыма под видом выставок и реставраций

Россияне продолжают вывозить археологические артефакты из музеев оккупированного Крыма. В большинстве своем это делают под видом организации выставок или реставраций, которые будут проводить на территории РФ.

Россия ворует ценности из Крыма

"Россияне продолжают проводить несанкционированные раскопки в Крыму и сейчас оттуда вывозят вещи. Это проводится под предлогом выставок, реставрации. Никаких действий, которые могут быть направлены на защиту достопримечательностей, я там не вижу. На территории Херсонеса вообще проходит фестиваль оперы и балета. В Крыму все далеко не весело с достопримечательностями", - рассказала ученая.

Также она добавила, что часть вещей из фондов музея Каменной могилы, которая сейчас находится под оккупацией возле Мелитополя, вывезли в Крым, вроде как бы на выставку. А сам могилу сделали филиалом Херсонеса Таврического.

"Каменная могила расположена в зоне, которую Украина будет деоккупировать, поэтому она под угрозой. Однако поскольку это природные накопления камней, то они могут сами себя защитить. Но конечно это надо консервировать, я не слышала, чтобы россияне как-то защищали могилу от прилетов артиллерии. А это было бы желательно сделать", - добавила Кравченко.

Сможет ли Украина вернуть украденные артефакты

Сможет ли Украина вернуть утраченные исторические памятники, зависит от того, какая будет победа, как будет подписан мирный договор или капитуляция России после войны.

"Имеем исторический опыт - капитуляцию фашистской Германии, но там все было просто. Они возвращали все, что вывезли. По результатам этого были написаны конвенции, на которые мы сейчас опираемся. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, и конвенция ЮНЕСКО, и конвенция о перемещении культурных ценностей - это все результаты Второй мировой. Есть еще один - II протокол Гаагской конвенции, созданный по результатам войн в 80-х - 90-х на Ближнем Востоке", - пояснила археолог.

Также она отметила, что важным фактором сейчас является возвращение выставки "Скифского золота" из Амстердама. Напомним, что эти артефакты были за границей на момент аннексии Крыма и Россия потребовала вернуть их на полуостров. Однако только летом 2023 года Амстердамский суд постановил, что фонд выставки вернут в Киев.

"Когда будем подавать в суд, если Россия не захочет возвращать эти вещи в Крым, можно будет ссылаться на опыт Амстердамского суда. Поэтому наши юристы должны очень хорошо поработать, чтобы дать прогноз, как мы можем это использовать в дальнейшем", - отметила Кравченко.

При этом она отметила, что Украине требуются новые документы от ЮНЕСКО о перемещении достопримечательностей во время войны. Поскольку действующие конвенции сейчас не совсем эффективны.