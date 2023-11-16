Археологи нашли тайный и утраченный язык, существовавший 3000 лет назад
В Турции был обнаружен секретный текст, разбросанный среди десятков тысяч древних глиняных табличек, написанных во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры. Любопытная клинопись, по предварительным данным археологов, это - утерянный язык, который существовал более 3000 лет назад.
Что известно об этом языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science Allert.
По словам экспертов, секретный тест и его загадочные идиомы непохожи ни на один другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке. Но он точно имеет общие корни с другими анатолийско-индоевропейскими группами.
Хитрые узоры начинаются в конце культового ритуального текста. Написанного на хеттском языке - древнейшем известным индоевропейском языке. Фраза после вступления переводится как "Отныне читайте на языке страны Калашма".
Калашма - это было организованное общество бронзового века, которое, вероятно, располагалось на северо-западной окраине гораздо более крупной Хеттской империи в древней Анатолии, на некотором расстоянии от столицы Хаттусы, где позже была обнаружена эта глиняная табличка.
Руководитель археологических раскопок руин Хаттусы Андреас Шахнер рассказал, что как только он впервые взял в руки эту табличку, он сразу почувствовал ее важность. Он отмечает, что глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с остальными 25 000, найденными в том же месте на территории современного Богазкей в Турции.
Уже почти столетие историки, археологи и лингвисты работают вместе, чтобы раскрыть и перевести невероятный архив королевских договоров, политической переписки, юридических и религиозных текстов Хаттусы.
Большинство табличек написаны хеттской клинописью. Но эксперты обнаружили и другие языки. Письмена, похоже, исходят из разных этнических групп, которые находились в тени Хеттской империи во время ее правления на большей части Анатолии с 1650 по 1200 год до нашей эры.
Карта Хеттской империи в ее наибольшем расцвете, около 1300 г. до н.э. (Sceince Allert)
"Хетты были особенно заинтересованы в записи ритуалов на иностранных языках", - говорят археологи.
И не только по научным причинам. Хеттская империя, скорее всего, прославляла тысячи богов и богинь. По мере того как хетты захватывали все больше и больше земель на большом полуострове между Черным и Средиземными морями, империя приобретала новые религии, чтобы привлечь новых подданных в свои ряды. Так они пытались завоевать уважение захваченного народа.
"Принятие этих богов без собственного пантеона указывает на существование культуры толерантности", - объясняют исследователи.
А заимствование идей, таких как системы клинописного письма, традиции и религии, вероятно, было способом расширить сферу влияния империи.
Калашманы, например, сражались на стороне хеттов против Египетской империи в битве в 1274 году до нашей эры.
Глиняная табличка с подробным описанием Кадешского договора, обнаруженная в Богазкее, Турция. (Иокан/Викисклад)
Сейчас специалисты работают над переводом с недавно обнаруженной таблички с калашмайскими письменами. Шахнер и его коллеги надеются опубликовать свои результаты вместе с изображением своего открытия в следующем году.
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