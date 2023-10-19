Археологи нашли целй склад женских украшений бронзового века прямо в поле (фото)

Необычную находку обнаружил волонтер Франц Зан из города Гюттинген кантона Тургау в Швейцарии. В августе он гулял по свежевспаханному полю и наткнулся на необычные предметы - бронзовые диски с шипами. Он предположил, что его находка очень ценная и обратился к Управлению археологии.

Что удалось обнаружить археологам на фермерском поле в Швейцарии, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Thurgau.

После сообщения волонтера, на место обнаружения странной находки прибыла группа археологов. Оказалось, что странные диски с шипами - это предмет украшений, которые часто находят в могилах или на местах ритуальных захоронений.

Раскопки на поле не обнаружили никаких следов захоронений и оказалось, что в этом месте были спрятаны сокровища - в органичном контейнере или мешке, который давно разложился. Исследователи вырезали часть грунта и перевезли в консервационную лабораторию во Фрауэнфельде для изучения.

Было обнаружено 14 бронзовых дисков с шипами - круглыми заостренными выступами в центре, окруженные концентрическими кругами. Сначала веревка или кожаный ремень протягивались через отверстие в каждом диске, а между ними вставлялись спирали в качестве прокладок. В грунте археологи обнаружили также 11 бронзовых и 8 крупных спиралей из золотой проволоки.

В Швейцарии обнаружили украшения бронзового века (фото: Thurgau)

Также были найдены десятки колец и крошечные янтарные бусы, бронзовый наконечник стрелы, зуб бобра, перфорированный зуб медведя, горный хрусталь, окаменелый зуб акулы, небольшой аммонит и несколько кусков польской руды.

По результатам исследования, найденные украшения - это типичная бижутерия эпохи бронзы, точнее среднее бронзы - около 1500 года до н. э. Женщины тех времен носили такие ожерелья из дисков со спиралями.

Остальные предметы указывают, что, скорее всего, в земле была спрятана шкатулка с драгоценностями. Медвежий зуб, горный хрусталь, различные камни - все это считалось амулетами, которые обладают особыми защитными или целебными свойствами.

Стоит отметить, что украшения были спрятаны в то время, когда важные передовые культуры процветали в Средиземноморском регионе в Египте и на Крите. А об поселениях той эпохи в Тургау практически ничего не известно.

После реставрации и изучения все найденные предметы будут выставлены в Музее археологии во Фрауэнфельде. Данные исследований также будут опубликованы для общественности.