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Археологи обнаружили в могилах уникальные украшения. Им 1500 лет! (фото)

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Суббота 03 декабря 2022 15:05
Археологи обнаружили в могилах уникальные украшения. Им 1500 лет! (фото) Брошь, найденная в могиле 20-летней девушки (фото: Akeonews)
Автор: Василина Копытко

Во время раскопок в Швейцарии археологи обнаружили 15 могил со времен раннего средневековья. В погребениях нашли уникальные драгоценные украшения.

Об этом сообщает Akeonews .

Какие сокровища раскопали археологи

Ценной находкой стала могила женщины знатного рода. Погребения датируют VI веком. На момент смерти ей было около 20 лет. Вместе с ней в могиле был удивительный набор со 160 бусинами.

Ее скелет случайно повредили во время строительных работ еще в ХХ веке, однако тогда не нашли украшений

В могиле находилась уникальная золотая брошь-диск, изготовленная из цветного металла и покрытая драгоценным, украшенная драгоценными камнями зеленого граната, синего стекла и золотой проволокой.

Брошь, скорее всего, была предназначена удерживать накидку на плечах. Украшения, а также римские монеты, найденные в могиле женщины, свидетельствуют о ее высоком социальном статусе.

Археологи обнаружили в могилах уникальные украшения. Им 1500 лет! (фото)

(Скриншот сайта Akeonews)

В других могилах археологи нашли ценные украшения. Захоронение другой девушки имело золотистую пряжку ремня и 380 жемчужин. А в могиле мальчика обнаружили пояс, украшенный серебром.

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