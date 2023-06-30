На Хортице нашли лодку, которой около 500 лет. Вот первые фото уникальной находки

Археологи нашли остатки древней лодки на территории Национального заповедника "Хортица". Возраст находки может достигать 500 лет. Вероятно, лодка принадлежала жителям древнерусского поселения, которое было расположено на острове с X по XIV в.

Об этом сообщают на странице заповедника в Facebook .

Чем уникальна эта находка

"В связи с чрезвычайной экологической ситуацией и падением уровня воды в Днепре в результате разрушения Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Для их обнаружения и спасения сотрудники Национального заповедника "Хортица" ведут ежедневный мониторинг прибрежной полосы", - говорится в сообщении.

Во время очередного обследования на ранее затопленном участке берега ученые обнаружили долбанную лодку, изготовленную из цельного ствола дуба, длиной почти 7 м.

"В прошлом у берегов Хортицы находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове. Оно существовало с X по XIV в. Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. Возможно и новая находка из той же эпохи", - отмечают специалисты.

Ученые во время исследовательских работ (фото: Facebook.com/Хортица Национальный заповедник)

Находку передали на реставрацию

Ученые предполагают, что возраст лодки может достигать 500 лет. На это указывает уровень сохранности находки. Но более точная датировка станет возможна после проведения радиоуглеродного анализа.

"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", - говорят эксперты.

По предварительным оценкам возраст находки может составлять 300-500 лет (фото: Facebook.com/Хортица Национальный заповедник)

Отметим, что подрыв Каховского водохранилища "открыл" знаменитую казацкую территорию "Великий Луг", которая была затоплена. Сейчас этот участок снова стал доступным для археологических исследований.

Ученые уже нашли на дне бывшего водохранилища наконечники, керамику, греческие амфоры разных периодов, предметы времен Византии и многие другие артефакты.

Однако сейчас большой проблемой стали "черные" археологи, которые незаконно исследуют эту территорию и причиняют большой вред во время своих непрофессиональных раскопок.