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Археологи виявили в Україні артефакт для жертвоприношень віком понад 2,5 тисячі років (фото)

STYLERЖиття    06.11.2019 - 23:14
Археологи виявили в Україні артефакт для жертвоприношень віком понад 2,5 тисячі років (фото)
Археологи виявили під Миколаєвом артефакт зі стародавньої Спарти (Фото: колаж РБК-Україна)

Вчені під час розкопок на території некрополя в Ольвії Понтійській зробили унікальне відкриття

Археологи виявили в Україні дивовижний артефакт, якому понад 2,5 тисяч років. Йдеться про знахідку в Очаківському районі під Миколаєвом посудини зі Спарти, яку в давнину використовували при ритуалах для жертвоприношень. Про це передає Nikolaev24.

Фахівці з археологічної експедиції Інституту археології НАН України проводили дослідження на території античного міста Ольвія.

Зокрема, на священній ділянці на честь Афродіти - теменосі - в південній частині Верхнього міста знайшли велику кількість посуду, датовану кінцем V і початком IV століття до нашої ери.

Археологи виявили під Миколаєвом артефакт зі стародавньої Спарти (Фото: nikolaev24.com.ua)

За словами керівника експедиції, доктора історичних наук Алли Буйських, давні греки приносили посудину на культову ділянку, і вона використовувалася в ритуальних діях, щоб приносити жертву язичницькому божеству.

"За традицією, її не забирали додому і не викидали просто так, тому що вона вважалася священною. Її спеціально били і ховали в спеціальних ямах - "ботросах", - пояснила історик.

При цьому на даній ділянці були досліджені об'єкти, що відносяться до більш раннього періоду. Мова йде про велику землянку прямокутної форми з округленими кутами зі стінами з кам'яних кладок та господарські ями. Разом вони утворювали єдиний господарський комплекс древньої Ольвії.

Буйських додала, що разом з німецькими науковцями з університету Франкфурта-на-Майні були проведені роботи в рамках проекту з дослідження передмістя Ольвії.

Археологи виявили під Миколаєвом артефакт зі стародавньої Спарти (Фото: nikolaev24.com.ua)

Вчена розповіла, що в цьому році вдалося виявити дуже цікаву споруду з саманної глини, яка скоріш за все була житловою.

"Це дає підстави стверджувати, що традиція використання на півдні України цього будматеріалу сягають ще ольвійського епосу", - сказала Буйських. Так, досі у сусідньому селі Парутіне для будівництва господарських споруд використовують саманну глину.

Історик переконана, що це є яскравим прикладом "крос-культурної традиція", яка збереглася й передавалася різними культурами.

Також вона звернула увагу, що фрагмент стіни споруди впав всередину будівлі та був засипаний.

"Тобто, спорудження законсервувалося в момент руйнування. Це дуже рідкісна ситуація. За 40 років роботи в археології я зіткнулася з цим вперше", - заявила вона.

Ще дослідники відкрили на території некрополя кілька пограбованих в давнину поховань. Втім, залишилася верхня частина чернолакового лаконского кратера (ймовірно "родом" зі Спарти). Така велика посудина, що використовувалася при жертвоприношеннях під час тризн (поминання померлих), знайдена на некрополі вперше.

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