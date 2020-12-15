Біля Мертвого моря археологи знайшли тронний зал царя Ірода, де танцювала принцеса Соломія

В Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (колаж: РБК-Україна)

В Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода, який перебував у фортеці на березі Мертвого моря в давній іудейській фортеці Махерон. Він відомий тим, що на ньому танцювала принцеса Саломея, яка зажадала принести їй голову Іоанна Хрестителя.

Експерти розкопали напівкруглу нішу, де був установлений трон. Про це повідомляє Нaaretz.

Початковий рівень підлоги не зберігся до наших днів. Але дослідники вважають, що трон стояв на підвищенні, на яке підіймалися сходами.

Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (фото: my.ua)

Експерти також відновили дві колони, які раніше підтримували дах залу, де танцювала принцеса Саломея на дні народження свого вітчима Ірода Антипи.

Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (фото: my.ua)

Кажуть, він так був задоволений цим танцем, що пообіцяв їй все, що вона захоче, аж до половини свого царства. Як описано в Євангелії, за порадою матері, Саломея попросила голову Іоанна Хрестителя.

Йорданії археологи виявили тронний зал царя Ірода (фото: twitter.com/extrachelle)

Ірода побажання Соломії засмутило, але він не міг порушити свою обіцянку і наказав обезголовити Іоанна. Голову принесли на блюді і подарували принцесі, а вона своєю чергою віднесла її своїй матері.

Нагадаємо, у Великобританії археологи виявили римську мозаїку, якій 1,5 тисячі років.

Раніше в Хорватії археологи розкопали шолом воїна, який пролежав у землі понад 2 тисячі років. Передбачається, що спорядження виготовили в VII столітті до нашої ери.