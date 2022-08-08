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Арестович впервые рассказал о детях и "многочисленных" женах

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Понедельник 08 августа 2022 12:18
Арестович впервые рассказал о детях и "многочисленных" женах Фото: Арестович приоткрыл завесу личной жизни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Советник Офиса президента Алексей Арестович, который стал для некоторых украинцев "успокоительным", впервые рассказал о своих женах и детях.

Деталями из личной жизни он поделился в программе "Життя відомих людей".

Сколько жен было у Арестовича

Так, Алексей признался, что у него имеется трое детей от трех супруг.

"Да, у меня по одному ребенку от каждой, я не перенагружал своих женщин", - признался политик.

Он рассказал, что со всеми бывшими женами поддерживает прекрасные отношения. Также все три женщины общаются между собой.

Сейчас Арестович в отношениях с Анастасией (третьей женой), они познакомились в 2014 году.

В то время Алексей появлялся в различных программах в качестве военного эксперта и его карьера взлетела вверх.

Арестович впервые рассказал о детях и &quot;многочисленных&quot; женахАнастасия - третья жена Арестовича (Скриншот из видео)

"Я ее повел в кафе и сказал: "Все ты моя любовь, будем жениться", - рассказал политик о встрече с Анастасией.

Арестович сообщил, что его третья супруга не ревнует его к женщинам, ведь, как известно, у них политик пользуется популярностью.

"Женщины ревнуют не тогда, когда на мужчину обращают внимание женщины, а когда он на них обращает внимание", - сказал советник Офиса президента.

Как мы ранее писали, Арестович спрогнозировал даты наступления России на юге.

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Алексей Арестович
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