"Буде лиха бійка". Арестович спрогнозував дати наступу Росії на півдні

Російські війська будуть готові до нового наступу на півдні України на початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Відбувається гігантський переворот фізичний, вони з північного сходу України зміщуються на південь. Думаю, що вони будуть готові до наступу до 5-6 серпня. Підуть вперед, а ми будемо метелити. Там буде лиха бійка в стилі громадянської війни в 1918-1920 роках. Війна з елементами маневрів степами, з проривами і так далі", - зазначив він.

За його словами, на півдні російські накопичені резерви зіткнуться з українськими підготовленими резервами. І в цьому сенсі міністр оборони США Ллойд Остін мав рацію, що війна наближається до розв'язки.

"Це не означає, що вона закінчиться, але це буде подоба Курської дуги. Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати. У мене прогноз на те, що ми виграємо", - додав Арестович.