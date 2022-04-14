Оренда - майже 400 тисяч на місяць: фото дому, де увесь час ховався Медведчук

Як з'ясувалося кум Путіна ховався у будинку, де вартість оренди будівлі площею 772 кв. метрів - 384 тисячі гривень на місяць.

На даху є тераса, а всередині - гігантська гардеробна, в якій можна загубитися.

"Зроблений з любов'ю для себе з максимально продуманим плануванням", - сказано на сайті Dom.ria.com.

В описі також сказано, що дім зараз знятий.

Охоронець Віктора Медведчука розповів, що в розмові з жінкою Оксаною Марченко Медведчук казав, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Втеча планувалася через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.