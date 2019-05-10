Арчі проспав добу: принц Гаррі розповів про перші дні сина

Принц Гаррі, якому Меган Маркл 6 травня народила сина Арчі, поділився враженнями від перших днів батьківства. Це сталося на церемонії відкриття Invictus Games, коли герцог Сассекський спілкувався зі своїм старим другом Джей Джей Чалмерсом.

За словами Чалмерса, онук Єлизавети ІІ сказав, що бути батьком - це здорово, але важко.

"Арчі проспав першу добу, як усі новонароджені, а потім... прокинувся", - передав військовий слова принца Гаррі.

Принц Гаррі на відкритті Invictus Games (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чалмерс сказав другові, що коли три роки тому його дочку привезли з пологового будинку, то вона спала всю дорогу по дорозі додому, де потім проспала ще 10 хвилин. Потім вона відкрила очі "і вже більше ніколи не засинала".

"Я до сих пір згадую цього хлопця з усмішкою, що не сходить з обличчя. Як і будь-який батько, він починає ще більше світитися, коли говорить про свого сина і про те, як він пишається своєю дружиною і про те, чим вона зараз зайнята в його відсутність", - розповів Джей Джей.

Чоловік дуже вдячний принцові Гаррі за те, що він викроїв для нього час, незважаючи на напружений графік.

"Для нього це перша дитина і я розумію, як для нього було непросто приїхати. Я знаю, як це бути новоспеченим батьком - ти не хочеш йти і якщо б у нього був вибір, то він би залишився вдома", - резюмував Чалмерс.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

До речі, британські журналісти підрахували, у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл.

Раніше ми писали про те, що син Меган Маркл і принца Гаррі став об'єктом насмішок в мережі.

Нагадаємо, кілька днів тому нумеролог передбачила долю сина подружжя Сассекських і сказала, що він потрапить в скандал.