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Рада не стала розширювати повноваження поліції по використанню електрошокера

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 17:17
Рада не стала розширювати повноваження поліції по використанню електрошокера Фото: повноваження поліції по використанню електрошокера поки не розширили (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада не стала розширювати повноваження поліції по використанню електрошокера. Народні депутати відхилили законопроект №4375.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

На цей час поліцейський уповноважений застосовувати електрошокові пристрої для відбиття нападу на себе, іншу особу і/або об'єкт, що знаходиться під охороною, і для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю правоохоронця або іншої особи.

У Національній поліції заявляли, що зазначені підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів.

Однак раніше підкомітет з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету ВР висловив декілька зауважень до закону, зокрема, про доцільність застосування поліцейськими шокерів до людей з серцево-судинними захворюваннями і вагітних жінок.

"Члени комітету висловили свої зауваження щодо доцільності надання права поліцейським застосовувати електрошокові пристрої, зокрема, при вчиненні адміністративних правопорушень... Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді направити законопроект №4375 на доопрацювання", - говорить рішення профільного комітету.

Однак у ході засідання нардепи відмовилися відправляти його на повторне перше читання і відхилили документ.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року глава Нацполіції Ігор Клименко підкреслював, що НПУ виступає за розширення підстав використання правоохоронцями електрошокерів. Шокер хотіли прирівняти до вогнепальної зброї.

Як писало РБК-Україна, Кабмін схвалив законопроект про розширення підстав для використання електрошокерів правоохоронцями.

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