Поліцейським можуть дозволити електрошокери, їх роботу вони перевірять на собі

Міністерство внутрішніх справ пропонує розширити повноваження поліцейських з використання електрошокерів . Кожен поліцейський, який пройде навчання з його використання, випробує пристрій на собі.

Він зазначив, що Верховна рада сьогодні буде розглядати відповідний законопроект №4375, який дозволить застосування електрошокерів для затримання осіб, які чинять злісний фізичний супротив, озброєний супротив поліцейським або для затримання злочинця, який намагається втекти.

За словами замміністра, закон дозволить правоохоронцям не застосовувати зброю у разі прямої загрози їхньому життю та здоров’ю, а використати електрошокер.

"Електрошокери використовуються у більш ніж 100 цивілізованих країнах світу, в тому числі в США і Європі. Для мене, як і для багатотисячного колективу патрульних поліцейських, є не зрозумілим той величезний супротив, якій чинять зараз окремі народні обранці, або навіть цілі фракції", - заявив замглави МВС.

Геращенко підкреслив, що проект передбачає використання шокерів лише у випадку, коли особа чинить фізичний опір правоохоронцям.

"Кожному поліцейському, який пройде навчання як законно і правильно використовувати електрошокери, буде запропоновано отримати удар током для того, щоб знати, що це таке на власному досвіді. Кожен факт застосування електрошокерів буде перевірятись як керівництвом поліції, так і прокурором", - запевнив замміністра.

Він підкреслив, що права громадян від незаконного використання цього спецзасобу будуть захищені законом.