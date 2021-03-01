Автопарки депутатів: на яких люксових машинах народні обранці приїжджають на роботу

Минулий 2020 рік багато людей називали дуже складним роком. При цьому, якщо судити з новеньких автомобілів українських народних депутатів, то створюється враження, що минулий рік був не так вже й поганий.

Депутати їздять на різних машинах, але дуже люблять дорогі авто, такі як новий BMW Х5. При цьому на Х5 їздять два нардепи з однієї партії, і такий автомобіль, за словами журналістів, коштує близько 2,5 мільйона гривень. Нардепи люблять і Land Cruiser, які стоять також близько 2,5 мільйона гривень.

Крім того, є й простіші машини, наприклад, навіть биті, які привозять з США. Мова йде про Toyota RAV4. І хоча ця машина коштує дешевше, ніж Land Cruiser, на неї почепили "козирні" номери, які коштують 36 тисяч гривень.

Також в автопарку депутатів є новенький позашляховик Volvo XC90. Таке авто коштує від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Новий Lexus ES 350 2020 року в середньому коштує 1,7 мільйона гривень.

Журналісти також зазначають, що досить часто дорогі авто депутати оформляють на своїх родичів. Наприклад, Mercedes-Benz GLS 400, вартістю 3,5 мільйона гривень депутат записав на дружину.

Mercedes S-класу за 6 мільйонів гривень також можна побачити у депутатів. А також нові Audi A8 за 4,3 мільйона гривень. Крім того, у нардепів є Maybach, Rolls-Royce та інші люксові авто.

Автомобілі депутатів (відео: YouTube)