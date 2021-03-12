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Арахамія кинув джип на "зебрі" під Офісом президента: кияни поскаржилися "копам"

Автор: Володимир Костирін

Народний депутат і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Києві порушив правила дорожнього руху. Джип політика помітили припаркованим в недозволеному місці - прямо на пішохідному переході під світлофором.

Про це 12 березня розповів журналіст Михайло Ткач у своєму Facebook.

Також були опубліковані відповідні фото.

Чорний позашляховик Toyota Land Cruiser депутат залишив на "зебрі" на розі Лютеранської та Банкової, коли приїжджав в Офіс президента.

На знімках видно, як джип стоїть саме біля світлофора на пішохідному переході, ніби водій має намір проїхати на іншу сторону вулиці, разом з людьми.

Джип Давида Арахамії помітили на "зебрі" в центрі Києва (фото: facebook.com/mixailotkach)

"Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав в офіс президента "Слуги народу" Зеленського і припаркувався прямо на пішохідному переході для народу просто під світлофором", - йдеться у публікації.

Давид Арахамія припаркував джип на пішохідному переході (фото: facebook.com/mixailotkach)

Випадок порушення ПДР політиком обурив користувачів мережі, і в коментарях під постом посипалися невтішні висловлювання.

Дехто навіть відправив знімок з авто на "зебрі" правоохоронцям з проханням надіслати патруль і евакуатор.

"Ваше повідомлення зафіксовано і передано до м. Києва для реагування", - відповіли юзеру адміністратори Telegram-каналу "Безпечна Київщина" після звернення.

В мережі поскаржилися правоохоронцям на порушенні ПДР Давидом Арахамією (скрін t.me/bezpechnekyyivshchyna)

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході.

Нагадаємо, в жовтні 2020-го поліція відкрила справу через можливе стеження за Арахамією.

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Новини України КиївавтомобилиДавид Арахамія
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