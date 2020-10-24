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Поліція відкрила справу через можливе стеження за Арахамією

Київ, Субота 24 жовтня 2020 17:29
Поліція відкрила справу через можливе стеження за Арахамією
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

За фактами можливого стеження за народним депутатом Давидом Арахамією поліція відкрила кримінальну справу. Зараз проводиться експертиза для остаточного визначення підозрілого предмета.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Справу розпочато за ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

"Так, 24 жовтня 2020 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлений підозрілий предмет. Фахівці вибухо-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля", - повідомили в прокуратурі.

Предмет було направлено на експертне дослідження.

"За результатами експертизи щодо виявленого предмета буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, 24 жовтня Арахамія заявив, що виявив під колесом свого автомобіля підозрілий предмет, який може використовуватися для стеження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента хочуть карати за публікацію прослуховування чиновників.

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