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У центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 22:09
У центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході У Києві пішохід пройшовся по Mercedes (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві на бульварі Тараса Шевченка водій Mercedes припаркував своє авто прямо на пішохідному переході. Пішохід не став обходити авто і просто пройшовся по його капоту.

Відео інциденту опубліковано в спільноті "dtp.kiev.ua" у Facebook.

На ньому видно, як хлопець переходить дорогу на зелене світло і побачивши на зебрі припаркований Mercedes молодий чоловік не став обходити авто. Судячи з відео, водія в машині не було.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

У центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході

В Києві Mercedes припаркувався на пішохідному переході (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі також прокоментували це. Деякі повністю на стороні хлопця, а хтось каже, що так робити не можна і треба викликати патрульну поліцію.

  • Красень, а як по-іншому, їм можна в неналежному місті, а нам накажете в обхід...
  • Дуже лайтово, власнику мерина реально фартонуло;
  • Правильно зробив. Не поважаєш інших і тебе поважати не будуть;
  • Парковка не правильна, для цього є 102, а не псувати майно - це беззаконня;
  • Мерс там взагалі припаркований, треба було ще пострибати;
  • От тільки так і треба;
  • Молодець хлопець, нічого не порушив. Йшов прямо по пішохідному переходу!
  • Це говорить про те, що немає держави. Тому один так паркується, інший так ходить, це шлях у середньовіччя;
  • Шкода, що з машини не вийшло пару хлопців і не переламали йому ноги...і оператору заразом;
  • Схоже пішохід побачив, що за кермом сиділа дівчина - і так вчинив... Не буду говорити добре або погано. Але знаю одне - сидів би за кермом мужик пішохід би таке не робив;
  • Ну скільки можна. Якщо ти правильний чувак набирай 102 і чекай "копів"! Це єдине адекватне рішення! А в такому варіанті герой нічим не відрізняється від воділи Мерса!

Нагадаємо, українці у лютому витратили на нові авто 200 мільйонів доларів.

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