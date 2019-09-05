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Страждає кожна третя дитина: Комаровський розповів про неприємну проблему

STYLERЖиття    05.09.2019 - 07:14
Страждає кожна третя дитина: Комаровський розповів про неприємну проблему
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав кілька порад щодо правильного способу життя

Доктор Комаровський розповів сумну статистику дитячого ожиріння. Педіатр на своїй сторінці Instagram розмістив інфографіку, на якій в цифрах показав найбільш поширені звички, які призводять до зайвої ваги у дітей.

На думку Євгена Комаровського, проблему зайвої ваги у дітей, крім неправильного харчування, викликає ще і малорухливий спосіб життя.

Статистичні дані говорять, що багато дітей просиджують мало не третину дня за переглядом телевізора або ж гаджетів, а також дуже мало займаються спортом.

Страждає кожна третя дитина: Комаровський розповів про неприємну проблему

Комаровський розповів про причини ожиріння у дітей (фото: theheartfoundation.org)

Про дитяче ожирінні в цифрах:

  • Кожна 3-тя дитина у віці від 2 до 19 років страждає від надмірної ваги або ожиріння.
  • 2/3 дітей протягом дня не мають ніяких фізичних навантажень.
  • 96 % часу, який дитина проводить в початковій школі, не передбачають занять спортом.
  • 7 годин - середній час, проведений дітьми протягом дня перед телевізором, комп'ютером, смартфоном або планшетом.

Страждає кожна третя дитина: Комаровський розповів про неприємну проблему

Комаровський розповів про причини ожиріння у дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Євген Комаровський став на бік бабусь у питанні годування дитини під час хвороби.

Нагадаємо, нещодавно педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси. Експерт порадив батькам не витрачати гроші на ноу-хау.

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