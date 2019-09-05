Страждає кожна третя дитина: Комаровський розповів про неприємну проблему

Євген Комаровський дав кілька порад щодо правильного способу життя
Доктор Комаровський розповів сумну статистику дитячого ожиріння. Педіатр на своїй сторінці Instagram розмістив інфографіку, на якій в цифрах показав найбільш поширені звички, які призводять до зайвої ваги у дітей.
На думку Євгена Комаровського, проблему зайвої ваги у дітей, крім неправильного харчування, викликає ще і малорухливий спосіб життя.
Статистичні дані говорять, що багато дітей просиджують мало не третину дня за переглядом телевізора або ж гаджетів, а також дуже мало займаються спортом.
Комаровський розповів про причини ожиріння у дітей (фото: theheartfoundation.org)
Комаровський розповів про причини ожиріння у дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Раніше Євген Комаровський став на бік бабусь у питанні годування дитини під час хвороби.
Нагадаємо, нещодавно педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси. Експерт порадив батькам не витрачати гроші на ноу-хау.