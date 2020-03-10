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В аптеках України з'являться тести на коронавірус: названа вартість

STYLERЖиття    10.03.2020 - 16:19
В аптеках України з'являться тести на коронавірус: названа вартість
В Україні з'являться тести на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус можна буде виявляти за допомогою експрес-тестів

Коронавірус COVID-19 скоро українці зможуть виявляти самостійно, якщо в аптеках з'являться спеціальні тести. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, розповівши скільки буде коштувати один експрес-тест. Коли тести на коронавірус можуть з'явитися у вільному доступі в Україні - в матеріалі Styler.

На даний момент відомо, що в Україну з Копенгагена вилетіли додатково 50 систем. Кожна з них призначена для перевірки 100 зразків.

В аптеки ця партія тестів спрямовуватися не буде, але вони зможуть купувати їх самостійно. Ляшко розповів, що один тест на коронавірус буде коштувати близько 350 гривень.

"Якщо з'являться - то зможуть. Зараз не зможуть. Вартість швидких тестів - близько 350 гривень", - відповів Ляшко на питання, чи зможуть українці вдома перевірити у себе наявність коронавіруса.

Чиновник також розповів, що цього тижня тести для виявлення коронавіруса будуть направлятися в обласні лікарні. Тоді як зараз всі аналізи проводяться тільки в столичних лабораторіях.

В першу чергу, тест-системи доставлять в Дніпропетровську і Одеську області. Пріоритетними залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька області.

Нагадаємо, що в Україні вже перевірили 40 зразків з підозрою на коронавірус. Тільки один випадок був підтверджений - у чоловіка в Чернівцях.

Раніше ми писали, що робити, якщо ви підозрюєте у себе симптоми коронавіруса.

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