ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В аптеках Украины появятся тесты на коронавирус: названа стоимость

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 16:19
В аптеках Украины появятся тесты на коронавирус: названа стоимость
В Украине появятся тесты на коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно будет выявлять при помощи экспресс-тестов

Коронавирус COVID-19 скоро украинцы смогут выявлять самостоятельно, если в аптеках появятся специальные тесты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, рассказав сколько будет стоить один экспресс-тест. Когда тесты на коронавирус могут появиться в свободном доступе в Украине - в материале Styler.

На данный момент известно, что в Украину из Копенгагена вылетели дополнительно 50 систем. Каждая из них предназначена для проверки 100 образцов.

В аптеки эта партия тестов направляться не будет, но они смогут закупать их самостоятельно. Ляшко рассказал, что один тест на коронавирус будет стоить около 350 гривен.

"Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос, смогут ли украинцы дома проверить у себя наличие коронавируса.

Чиновник также рассказал, что на этой неделе тесты для выявления коронавируса будут направляться в областные больницы. Тогда как сейчас все анализы проводятся только в столичных лабораториях.

В первую очередь, тест-системы доставят в Днепропетровскую и Одесскую области. Приоритетными остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.

Напомним, что в Украине проверили уже 40 образцов с подозрением на коронавирус. Только один случай был подтвержден - у мужчины в Черновцах.

Ранее мы писали, что делать, если вы подозреваете у себя симптомы коронавируса.

В Марокко подтвердили первую смерть от коронавируса Два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь