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Україна завтра отримає додаткові тести для виявлення коронавірусу

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 12:51
Україна завтра отримає додаткові тести для виявлення коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

50 тест-систем МОЗ отримає вже 11 березня

Завтра, 11 березня, Україна отримає близько 50 тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, одна така тест-система зможе проаналізувати близько 100 зразків на наявність коронавірусу в організмі.

"Незважаючи на те, що швидкі тести не поставляються, у нас очікується надходження додаткових 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо їх в Україні. Їх буде розмитнено та запущено в роботу", - заявив Ляшко.

Раніше у МОЗ повідомили про перебої з постачанням швидких тест-систем в Україну. За словами Віктора Ляшка, системи мали приїхати 10 березня, але тепер очікуються 15-16 березня.

Нагадаємо, про дефіцит тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19 заявили у Сполучених Штатах Америки.

Також РБК-Україна повідомляло, що Китай розробив новий метод швидкого виявлення коронавірусу. Так, новий тест дозволяє виявити пацієнтів навіть в інкубаційній і безсимптомній фазі.

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