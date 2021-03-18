Марсохід NASA записав перші звуки свого пересування на Червоній планеті

Марсохід Perseverance записав перші звуки свого пересування по Марсу. Запис було зроблено під час поїздки 7 березня, але лише зараз оприлюднена Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космосу (НАСА).

Мікрофон входу, спуску і посадки (EDL) Perseverance записав понад 16 хвилин звуку під час поїздки, яка охопила близько 27 метрів на дні кратера Джезеро завширшки 45 кілометрів на Марсі. Також мікрофон вловив марсіанський вітер і різні дзижчання марсохода.

"Багато люди, коли бачать зображення, не розуміють, що колеса металеві. Але коли ви рухаєтеся на цих колесах по камінню, це дійсно дуже шумно", - розповів старший інженер і водій марсохода Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Ванді Верма.