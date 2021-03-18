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Марсохід NASA записав перші звуки свого пересування на Червоній планеті

Новость на русском → Марс, Четвер 18 березня 2021 09:40
Марсохід NASA записав перші звуки свого пересування на Червоній планеті Фото: марсохід Perseverance (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Ігор Литвиненко

Марсохід Perseverance записав перші звуки свого пересування по Марсу. Запис було зроблено під час поїздки 7 березня, але лише зараз оприлюднена Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космосу (НАСА).

Про це повідомляє Space.com.

Мікрофон входу, спуску і посадки (EDL) Perseverance записав понад 16 хвилин звуку під час поїздки, яка охопила близько 27 метрів на дні кратера Джезеро завширшки 45 кілометрів на Марсі. Також мікрофон вловив марсіанський вітер і різні дзижчання марсохода.

"Багато люди, коли бачать зображення, не розуміють, що колеса металеві. Але коли ви рухаєтеся на цих колесах по камінню, це дійсно дуже шумно", - розповів старший інженер і водій марсохода Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Ванді Верма.

Нагадаємо, марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на Марс 18 лютого. Апарат буде вивчати геологію Червоної планети і історію її еволюції, а також шукати сліди можливої давньої життя.

Раніше РБК-Україна писало, що NASA опублікувало перше відео з Марса.

Також повідомлялося, що першу поїздку по Марсу Perseverance здійснив 5 березня.

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